Wall Street: un biais positif, mais semaine contrastée information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 15:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse vendredi matin, une performance qui s'annonce toutefois insuffisante pour empêcher que la semaine s'achève sur des scores contrastés.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice Dow Jones avance de moins de 0,1%, tandis que celui sur le Nasdaq prend 0,7%, annonçant un début de séance dans le vert.



Sur l'ensemble de la semaine, marquée notamment par la confirmation d'un réveil des tensions inflationnistes avec l'annonce d'une ré-accélération des prix à la consommation en novembre, le Dow perd pour l'instant 1,6%.



Le Nasdaq s'en sort mieux, avec un gain hebdomadaire symbolique de 0,2%, notamment grâce à la bonne tenue de Tesla qui a atteint de nouveaux plus hauts historiques ces derniers jours.



Véritable vedette de la semaine, l'indice à forte pondération technologique est parvenu à se hisser mercredi au-dessus du seuil psychologique des 20.000 points pour la première fois de son histoire.



La vigueur des valeurs technologiques devrait se confirmer aujourd'hui grâce aux bons résultats du fabricant de puces Broadcom, dont le cours de Bourse devrait bondir de 19% à l'ouverture.



A l'occasion de la publication de ses résultats jeudi soir, le groupe a également fait part d'une augmentation de 11% de son dividende trimestriel décidée par son conseil d'administration, à 0,59 dollar par action, marquant sa 14eme année consécutive de hausse.



Après un gain de 32% pour le Nasdaq cette année, les acheteurs semblent toutefois commencer à fatiguer depuis quelques séances et paraissent de plus en plus tentés de prendre leurs bénéfices avec l'arrivée du nouvel exercice 2025.



La perspective de la tenue, la semaine prochaine, de la dernière réunion de l'année de la Réserve fédérale américaine semble également inciter les investisseurs à la prudence.



D'après l'outil FedWatch du CME, les opérateurs considèrent désormais qu'il y a plus de 96% de chances qu'une nouvelle baisse de taux interviennent mercredi prochain.



Sur le plan de l'économie, les prix à l'importation ont augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent , selon le Département du Travail, tandis que les prix à l'exportation ont stagné.



En variation sur 12 mois glissants, les prix américains à l'importation et à l'exportation ont respectivement progressé de 1,3% (+2,3% hors carburant) et de 0,8% (+1,2% hors denrées agricoles) le mois dernier.





