Des milliers d'Israéliens fêtent l'arrivée d'un ex-otage de Gaza dans une colonie de Cisjordanie

L'ex-otage israélien à Gaza, Avinatan Or, retrouve le domicile de ses parents dans la colonie de Shilo en Cisjordanie le 21 octobre 2025. ( AFP / John Wessels )

Souriant mais amaigri, Avinatan Or sort du van qui le ramène de l'hôpital au domicile de ses parents dans la colonie de Shilo en Cisjordanie. Ils sont des milliers à l'acclamer, une semaine après sa libération de Gaza.

Avinatan Or, 30 ans, a été libéré la semaine dernière avec 19 autres otages vivants, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu à Gaza entré en vigueur le 10 octobre, sous la pression des Etats-Unis.

Les images de son enlèvement avec sa compagne Noa Argamani au festival Nova, près de la frontière avec Gaza, diffusées en direct le 7 octobre 2023 sont devenues iconiques. Tandis que Noa Argamani est emmenée de force sur une moto, criant et les mains tendues vers lui, on le voit debout les mains attachées dans le dos entouré de plusieurs hommes.

Si Noa Argamani a été libérée après 248 jours dans une opération militaire à Nusseirat, dans le centre de la bande de Gaza, Avinatan Or n'est revenu de captivité qu'à la faveur du dernier cessez-le-feu le 13 octobre.

Des Israéliens acclament l'ex-otage à Gaza, Avinatan Or, dans la colonie Shiloh de Cisjordanie, le 21 octobre 2025. ( AFP / John Wessels )

En contrebas de la colonie, sur le rond point renommé à son nom, il franchit une porte jaune de la couleur symbole du soutien aux otages. La foule scande son nom et il prend alors la parole pour leur adresser quelques mots.

"J'espère qu'on pourra prendre tout l'amour que vous nous avez donné pour les années à venir, on ne gagnera qu'avec cet amour", lance-t-il sous les applaudissements, après avoir remercié la foule et les "soldats, les héros, sans qui ne je ne serais pas parmi vous aujourd'hui".

Second d'une fratrie de sept enfants, Avinatan Or, a grandi dans la colonie de Shilo, dans le nord de la Cisjordanie occupée.

-"C'est merveilleux"-

Après l'accueil à l'entrée de la colonie, des danses traditionnelles sont organisées devant la synagogue pour fêter son retour.

Des Israéliens sont venus fêter le retour de l'ex-otage à Gaza, Avinatan Or, dans la colonie Shiloh de Cisjordanie, le 21 octobre 2025. ( AFP / John Wessels )

Pour Yehoudit Nitzan, une habitante de la colonie, cette journée à un goût particulier car son fils Gilad, qui connaissait Avinatan depuis son enfance est tombé au combat au début de la guerre à Gaza.

"Gilad est parti à la guerre le 7-Octobre pour notamment ramener Avinatan à la maison (...), deux ans après, Avinatan revient, je boucle la boucle", dit-elle à l'AFP, visiblement émue.

Pour Shani Strenger, une des responsables de la colonie, cette journée est "merveilleuse".

"Ca fait deux ans qu'on attend tous ce moment, c'est merveilleux, c'est un sentiment magnifique", dit-elle, sur fond de musique folklorique assourdissante.

Ingénieur travaillant pour une société de high-tech, Avinatan Or, qui vivait à Tel-Aviv au moment de son enlèvement, a été mis à l'isolement dans un tunnel par ses geôliers pendant ses deux ans de captivité selon les témoignages de ses parents depuis sa libération.

L'ex-otage israélien à Gaza, Avinatan Or, s'exprime devant la foule dans la colonie de Shiloh en Cisjordanie, le 21 octore 2025. ( AFP / John Wessels )

Amaigri et affaibli, il lève son poing en signe de victoire, alors que la foule continue de scander son nom.

Aux abords de la colonie, des affichettes sont présentes en nombre avec sa photo et une inscription "Avinatan, que c'est bon que tu sois revenu".

Aux termes de l'accord de cessez-le-feu, le Hamas a libéré au 13 octobre les derniers 20 otages vivants qu'il détenait depuis le 7-Octobre. Mais 15 dépouilles d'otages se trouvent encore à Gaza, où le Hamas évoque des difficultés pour les exhumer dans le territoire dévasté.