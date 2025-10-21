 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les alpinistes à l'assaut des sommets méconnus du Népal
information fournie par AFP 21/10/2025 à 20:08

Un alpiniste français progresse près du sommet du Jannu Est, première ascension du pic de 7.468m situé dans l'est du Népal, le 15 octobre 2025 ( AFP / Thibaut MAROT )

Un alpiniste français progresse près du sommet du Jannu Est, première ascension du pic de 7.468m situé dans l'est du Népal, le 15 octobre 2025 ( AFP / Thibaut MAROT )

L'ascension de l'Everest ou de l'Annapurna reste le Graal pour la plupart des alpinistes, mais ils sont de plus en plus nombreux à partir de manière autonome, sans sherpa ni oxygène, à la conquête des sommets moins connus du Népal.

"C'est un immense défi. Le style alpin est totalement différent, que ce soit en termes de compétences ou de passion. L'aventure est bien plus intense", confie à l'AFP Benjamin Védrines, 33 ans, un des plus grands alpinistes français, après sa première ascension du Jannu Est (7.468 mètres) réussie la semaine dernière.

Le Népal, qui compte huit des 10 plus hauts sommets du monde, accueille chaque année des centaines d'alpinistes pendant les saisons d'escalade du printemps et de l'automne. Les expéditions sont une industrie lucrative pour le pays himalayen, notamment pour l'ascension des sommets de plus de 8.000 m. Mais partir à la conquête de montagnes de 6.000 et 7.000 m est de plus en plus tendance.

"Si vous ne vous intéressez qu'à l'altitude, le nombre de sommets à gravir est limité. Mais si vous élargissez votre horizon à des montagnes moins élevées, le potentiel est immense", affirme Paulo Grobel, alpiniste français et chef d'expédition.

Le Népal a délivré 1.323 permis pour cette saison automnale, en majorité pour les sommets les plus célèbres.

Mais les adeptes du style alpin - sans cordes fixes, sans sherpas ni bouteilles d'oxygène - notamment des Français, des Japonais et des Suisses, sont de plus en plus attirés par les montagnes plus méconnues.

"Bien qu'ils culminent juste en dessous des 8.000 m, ils restent largement méconnus et sous-estimés", observe Benjamin Védrines, lui-même guide de haute montagne. "Mais il reste encore tant à explorer."

- "Possibilités infinies" -

Le Népal a ouvert 462 montagnes aux expéditions commerciales mais une centaine n'ont jamais été gravies. "Voir de jeunes alpinistes techniquement aguerris s'intéresser à d'autres montagnes, souvent plus intéressantes, est une évolution positive", se félicite l'Allemande Billi Bierling, directrice de l'Himalayan Database, qui recense les ascensions sur les hauts sommets népalais.

Elle "espère que cela se fera en toute sécurité, car c'est la priorité à venir".

Vinayak Malla, alpiniste et guide népalais, le 2 septembre 2025, à Katmandou ( AFP / Prakash MATHEMA )

Vinayak Malla, alpiniste et guide népalais, le 2 septembre 2025, à Katmandou ( AFP / Prakash MATHEMA )

Ce phénomène intervient au moment où certaines expéditions suscitent les critiques des puristes, qui s'élèvent contre la surpopulation et la marchandisation des sommets et leurs méfaits sur l'environnement.

Si les expéditions plus modestes permettent de répartir les alpinistes sur un territoire plus vaste, ce qui représente une source de revenus dans les vallées longtemps restées en marge de ce secteur, les défis logistiques restent de taille.

"Il est difficile de (les) atteindre. Voyager coûte cher et puis il faut marcher vers des zones où il n'y a pas beaucoup d'hôtels. Les secours sont difficiles", souligne Vinayak Malla, alpiniste et guide népalais.

En août, le Népal a supprimé les frais d'ascension pour 97 montagnes afin d'attirer les visiteurs vers des sommets moins connus que l'Everest ou l'Annapurna et de stimuler l'économie locale.

Les Français Benjamin Vedrines (d) et Nicolas Jean bivouaquent avant l'ascension du Jannu East (7,468m), au Népal ( AFP / Quentin DEGRENNE )

Les Français Benjamin Vedrines (d) et Nicolas Jean bivouaquent avant l'ascension du Jannu East (7,468m), au Népal ( AFP / Quentin DEGRENNE )

"Nous constatons un intérêt croissant pour les montagnes de moins de 8.000 m. Peu à peu, nous mettons en avant de nouvelles régions afin que, parallèlement à cet engouement, les infrastructures et la main-d'œuvre nécessaires puissent se développer", dit Himal Gautam, chef de la section alpinisme au département du tourisme du Népal.

Pour Paulo Grobel, c'est un nouveau chapitre de l'histoire des ascensions au Népal qui s'ouvre. "Il faut aller vers d'autres sommets, affirme-t-il, les possibilités sont infinies."

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le nouveau siège de JPMorgan Chase à New York ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    JPMorgan inaugure son nouveau siège, symbole du renouveau des bureaux à New York
    information fournie par AFP 21.10.2025 21:19 

    La banque américaine JPMorgan Chase a inauguré mardi son nouveau siège sur la prestigieuse Park Avenue à New York, un mastodonte de 423 mètres de hauteur qui consacre l'improbable renouveau de l'immobilier de bureau dans la capitale économique des Etats-Unis. D'ici ... Lire la suite

  • Le lancement de ChatGPT Atlas était particulièrement attendu, s'agissant d'un logiciel élaboré autour du modèle le plus populaire au monde, avec 800 millions d'utilisateurs hebdomadaires revendiqués par OpenAI, soit 10% de l'humanité ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    OpenAI défie Google avec ChatGPT Atlas, son propre navigateur dopé à l'IA
    information fournie par AFP 21.10.2025 20:52 

    OpenAI a lancé mardi son propre navigateur internet, "ChatGPT Atlas", construit autour de son modèle d'intelligence artificielle (IA), le plus utilisé au monde, dans une tentative de devenir la porte d'entrée numéro 1 du web à la place de Google Chrome. "L'IA représente ... Lire la suite

  • Le Barça trouve un successeur au PSG
    Le Barça trouve un successeur au PSG
    information fournie par So Foot 21.10.2025 20:48 

    FC Barcelone 6-1 Olympiakos Buts : López (7 e , 39 e , 77 e ), Yamal (68 e , sp), Rashford (74 e , 79 e ) pour les Blaugrana // El Kaabi (54 e , sp) pour le club du Pirée Expulsion : Hezze (57 e ) côté Olympiakos … LB pour SOFOOT.com

  • Le PSG débutera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos face à Leverkusen
    Le PSG débutera sans Ousmane Dembélé et Marquinhos face à Leverkusen
    information fournie par So Foot 21.10.2025 20:09 

    Plusieurs surprises côté PSG. Pas d’Ousmane Dembélé ni de Marquinhos dans le onze titulaire concocté par Luis Enrique, mais Senny Mayulu occupera bien le front de l’attaque parisienne aux côtés de Bradley Barcola.… LB pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank