Worldline: chiffre d'affaires en légère baisse au troisième trimestre

Le spécialiste français des paiements électroniques Worldline , qui a vu se succéder les crises ces dernières années, a connu une légère baisse de 0,8% de son chiffre d'affaires au 3e trimestre à 1,15 milliard d'euros et ajuste ses prévisions pour l'année 2025.

Le groupe a actualisé mardi ses objectifs de croissance pour 2025, la rentabilité opérationnelle est maintenant attendue entre 830 et 855 millions d'euros, contre une fourchette de 825 à 875 millions annoncée en juillet.

Par ailleurs, une perte de trésorerie pouvant aller jusqu'à 30 millions d'euros est désormais attendue contre un flux de trésorerie disponible annoncé neutre pour l'année au trimestre précédent.

Worldline a également annoncé mardi l'entrée en négociations exclusives pour la cession de sa filiale Worldline North America à la société Shift4.

Au troisième trimestre, la principale activité du groupe, les services aux commerçants, a généré un chiffre d'affaires de 862 millions d'euros, stable sur un an.

Les deux autres branches du groupe, les services financiers ainsi que la mobilité et les services web transactionnels, ont généré respectivement 201 millions d'euros (-4,5% sur un an) et 85 millions d'euros (+0,6%) de chiffre d'affaires entre juillet et septembre.

Ancienne filiale d'Atos, indépendante depuis 2019, Worldline a connu ces dernières années une série de pannes spectaculaires, des révisions régulières à la baisse de ses objectifs financiers, et une chute de sa valeur entraînant sa sortie du CAC 40, le principal indice de la Bourse de Paris.

Fin juin, une enquête publiée par un consortium de journalistes a accusé Worldline d'avoir traité des milliards d'euros de transactions frauduleuses dans des secteurs dits risqués, faisant de nouveau chuter le titre.

En réponse, le groupe a lancé des audits externes. Sur la base de l’analyse réalisée par la société de conseil en gestion Oliver Wyman, il dit "confirmer que notre cadre de gestion des risques est conforme aux référentiels de l’industrie", a assuré le directeur général de Worldline, Pierre-Antoine Vacheron, lors d'une conférence téléphonique.

"Nous avons de bons résultats sur le plan opérationnel. Il n'y a pas d'accélération, mais pas à pas, nous avançons et nous allons dans la bonne direction", a souligné M. Vacheron, ajoutant travailler également sur la "rationalisation" de l'organisation, et le "recentrage sur les paiements européens".

Worldline dévoilera sa nouvelle feuille de route lors d'une journée investisseurs le 6 novembre.