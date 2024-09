Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wall Street: un biais légèrement négatif à la veille du NFP information fournie par Cercle Finance • 06/09/2024 à 07:36









(CercleFinance.com) - Wall Street termine en ordre dispersé avec -0,55% sur le Dow Jones, -0,3% sur le S&P500 et +0,25% sur le Nasdaq Composite (qui gagnait +1,2% une heure après l'ouverture). Après les montagnes russes du début de séance, la volatilité est retombée à partir de 18H00 (heure de Paris) et on peut dire que les jeux étaient faits dès 18H30.



L'essentiel de la hausse du Nasdaq provient des +5% de Tesla et des +2,6% d'Amazon. L'indice SOXX, qui avait dévissé de -7,6% la veille, n'a pas réussi à rebondir et s'effrite encore de -0,5%. Broadcom dévissait de -7% après la clôture avec un chiffre d'affaires en ligne avec le consensus, mais des prévisions moins optimistes que prévu.



Les investisseurs ont modérément réagi au rapport ADP (Automatic Data Processing), selon lequel le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 99.000 emplois supplémentaires le mois dernier, un nombre nettement inférieur aux attentes et au plus bas depuis 2021.



'Le marché du travail a continué de se refroidir en août. La création d'emplois chez les employeurs du secteur privé a ralenti pour un cinquième mois consécutif et la croissance des salaires est demeurée stable', soulignait ADP dans son rapport.



Légère révision en hausse en revanche de la productivité non agricole, qui a augmenté de 2,5% en rythme annualisé au deuxième trimestre 2024 selon la seconde estimation du Département du Travail, contre 2,3% annoncé en première lecture.



Compte tenu de cette forte hausse de la productivité, une progression de 3% du salaire horaire s'est traduite par des coûts unitaires salariaux non-agricoles en augmentation de 0,4% sur le trimestre écoulé.



Dernier chiffre à l'agenda ce jeudi, l'indice ISM des services est ressorti quasi stable à 51,5 en août contre 51,4 en juillet, mais au-dessus du consensus. La composante de l'emploi s'est toutefois repliée à 50,2, à comparer avec 51,1 le mois d'avant.





