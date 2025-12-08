Wall Street: un biais légèrement haussier à deux jours de la Fed
information fournie par Zonebourse 08/12/2025 à 15:18
Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains avancent de 0,1% à 0,3%, annonçant un début de semaine légère favorable.
L'attention des investisseurs va essentiellement se tourner vers la réunion de la Fed, à l'issue de laquelle la banque centrale américaine devrait réduire mercredi ses taux d'intérêt de 25 points de base afin de redynamiser un marché du travail en perte de vitesse depuis le début de l'année.
Cela amènerait à un total de 1,75 point de base l'assouplissement monétaire opéré par la banque centrale américaine depuis septembre 2024, du jamais vu Outre-Atlantique en dehors de périodes de récession.
Même si elle semble largement intégrée dans les cours, cette baisse des taux, surtout si elle devait s'accompagner d'un message accommodant de Jerome Powell, stimulerait l'intérêt pour les actifs risqués en cette fin d'année, une période favorable pour les marchés boursiers, ce qui permettrait sans doute d'ouvrir la voie au fameux rally du Père Noël.
Pour les analystes, il ne semble pas totalement impossible que le S&P 500 parvienne à toucher la barre symbolique des 7 000 points d'ici au 31 décembre, avant de vraisemblablement de prendre le chemin, début 2026, des 7 500 points, un objectif psychologique majeur cité par bon nombre de stratèges.
Les marchés d'actions américains avaient certes signé des gains marginaux la semaine dernière, mais cela ne les a pas empêchés de revenir en vue de leurs plus hauts absolus, avec un Nasdaq désormais proche de moins de 2% de ses sommets.
L'actualité s'annonce en revanche bien plus calme du côté des indicateurs économiques et des résultats de sociétés, même si la présentation des comptes trimestriels d'Oracle, prévue mercredi soir, sera particulièrement suivie.
L'action du concepteur de logiciels s'était envolée de près de 40% lors de sa dernière publication après la divulgation d'un gigantesque carnet de commandes dans le "cloud" grâce à la vigueur des investissements dans l'IA, mais le titre a perdu tous ses gains depuis sur fond d'interrogations quant à la pérennité du cycle exceptionnel qui porte la "tech" américain depuis maintenant trois ans.
Les perspectives que communiquera à l'occasion le groupe californien n'en seront que davantage surveillées.
L'officialisation, ce matin, du rachat de Confluent par IBM dans le cadre d'une opération de 11 milliards de dollars confirme par ailleurs le retour de la thématique des fusions-acquisitions (M&A), même si la transaction est évidemment bien moins importante que le rapprochement à 72 milliards de dollars annoncé vendredi entre Netflix et Warner Bros.
