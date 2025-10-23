Wall Street : tutoie ses records à la veille du 'CPI', Intel flambe
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 23:54
Le S&P 500 a gagné 0,58% pour en terminer à 6 738, le Dow Jones qui avait commencé dans le rouge a progressé de 0,3% et le Nasdaq 100 s'adjuge + 0,88% à 25 097points, à 0,2% des 25.141 de lundi soir, dans le sillage des '7 fantastiques' qui finissent toutes dans le vert, ainsi que Tesla avec +2,3% (malgré la chute de ses bénéfices car les investisseurs n'ont d'yeux que pour le robot Optimus et les Robotaxi), d'intuitive Surgical qui poursuit son rallye et d'Honeywell avec +6,8%.
Le point d'orgue de la séance, ce fut la publication des trimestriels d'Intel (0,23$ de profit par titre) qui se montre très confiant avec l'entrée au capital de l'état fédéral et de Nvidia: le titre grimpait de +7% en 'after our'.
Après plusieurs séances vierges de publication de chiffres 'macro' aux Etats Unis, les investisseurs ont découvert ce jeudi une série de chiffres concernant l'immobilier publiés par la NAR (National Association of Realtors) : les ventes de logements anciens ont augmenté de +1,5% aux Etats-Unis en septembre (4,06Mns de transactions en rythme annuel) dans un contexte d'assouplissement des taux d'intérêt qui favorise le secteur de l'immobilier.
Le dynamisme de l'activité dans le nord-est, le sud et l'ouest ont plus que compensé le repli observé dans le Midwest selon la NAR.
Quelque 1,55 million de logements anciens étaient sur le marché le mois dernier, soit une hausse de 14% en rythme annuel, ce qui signifie au rythme des ventes actuelles qu'il faudrait 4,6 mois pour épuiser le stock actuel, contre 4,2 mois il y a un an.
Le prix médian des biens, un indicateur également très suivi, a quant à lui signé un 27ème mois consécutif de hausse en progressant de 2,1% à 415.200 dollars.
Peu de réaction sur les T-Bonds US qui se dégradaient légèrement avant cette publication et qui ont continué de glisser -lentement mais régulièrement- ce soir avec +5Pts sur les T-Bonds 2035 qui repassent le cap psychologique des 4.000% (à 4,005%), le '30 ans' rajoute +4Pts à 4,5800%, le '2 ans' +4,5Pts à 3,4900% (que des scores 'ronds' !).
