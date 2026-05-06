Wall Street transportée par l'espoir d'un accord sur le Moyen-Orient

Un opérateur à la Bourse de New York le 30 avril 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue en hausse mercredi, stimulée par l'espoir d'un accord entre les Etats-Unis et l'Iran, qui fait chuter les cours du pétrole, et un engouement toujours vif pour l'intelligence artificielle (IA).

Vers 13H55 GMT, le Dow Jones gagnait 1,04%, l'indice Nasdaq - à forte coloration technologique - prenait 1,05% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,84%.

"Il y a un véritable regain d'enthousiasme sur le marché", commente auprès de l'AFP Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Les Etats-Unis et le Pakistan, médiateur dans les discussions avec l'Iran, ont exprimé leurs espoirs d'une reprise des négociations en vue de mettre durablement fin à la guerre au Moyen-Orient qui a ébranlé l'économie mondiale.

Il n'en a pas fallu plus pour faire chuter les prix de l'or noir.

Les menaces de Donald Trump de bombarder l'Iran faute d'accord ont quelque peu tempéré cet enthousiasme, mais sans l'effacer pour autant. Le baril de Brent reculait d'encore environ 6%.

"Depuis la fin du mois de mars, le marché boursier ne s'est pas vraiment inquiété de voir la situation en Iran dégénérer en scénario catastrophe", rappelle Patrick O'Hare, de Briefing.com.

Mais l'hypothèse d'une résolution du conflit a donné un nouvel élan au marché.

Elle permet notamment de modérer les craintes d'inflation, ce qui réduit le coût de la dette. Vers 13H55 GMT, le rendement à dix ans des emprunts de l'Etat américain dégringolait à 4,36% contre 4,42% à la clôture la veille.

En plus de deux mois de conflit au Moyen-Orient, "le marché a déjà été entraîné" à plusieurs reprises par l'espoir d'une paix durable, "pour se heurter à chaque fois à un obstacle dans les négociations", relève Patrick O'Hare.

"À chaque fois, cependant, le marché a réussi à amorcer un redressement et s'est envolé vers de meilleurs horizons", enchaînant les records, ajoute l'analyste.

Wall Street a notamment bénéficié d'une très bonne saison des résultats d'entreprises.

Mercredi, le fabricant américain de semi-conducteurs Advanced Micro Devices (AMD) était ainsi applaudi pour ses résultats trimestriels supérieurs aux attentes et ses prévisions jugées encourageantes.

Son titre s'envolait de plus de 18%, soit un gain d'environ 100 milliards de dollars de capitalisation boursière.

Les performances d'AMD "témoignent d'une accélération de la demande pour ses infrastructures d'intelligence artificielle", estime dans une note Dan Ives, analyste de Wedbush.

Dopé à l'IA, le marché voit aussi d'un bon oeil la possibilité qu'Elon Musk investisse au moins 55 milliards de dollars dans son projet d'usine de puces pour l'intelligence artificielle, selon un avis public publié mercredi par un comté du Texas aux Etats-Unis, où l'usine doit être construite.

Ailleurs à la cote, l'empire du divertissement Disney (+7,63% à 108,18 dollars) était recherché après avoir publié des résultats plus élevés qu'anticipé pour le deuxième trimestre de son exercice décalé, grâce en particulier à la croissance du streaming vidéo.

Le groupe précise qu'il génère désormais plus de revenus de la vidéo en ligne que de la télévision traditionnelle, un tournant pour Disney.

La plateforme de réservation de voitures de tourisme avec chauffeurs (VTC) prenait 5,75% à 77,19 dollars grâce à ses prévisions pour le trimestre en cours, qui ont effacé un chiffre d'affaires décevant pour les trois premiers mois de 2026.

Nasdaq