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AMD s'envole après ses trimestriels, nourrit l'engouement pour l'IA
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 17:10

Venant nourrir le regain d'engouement pour la thématique de l'IA qui soutient Wall Street depuis plusieurs séances, AMD (Advanced Micro Devices) a dévoilé une publication trimestrielle cochant toutes les bonnes cases, aussi bien sur le trimestre écoulé que sur les perspectives. Ceci permet à son action de s'envoler de 16% ce mercredi, et ainsi d'accumuler un gain de 315% sur un an.

Sur les trois premiers mois de cette année, le fabricant de semi-conducteurs et de microprocesseurs a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) de 1,37 USD, en croissance de 43% en comparaison annuelle, et supérieur de 6% au consensus.

AMD a aussi dépassé les attentes en termes d'activité, avec un chiffre d'affaires en progression de 38% à 10,25 MdsUSD, alors que les analystes l'anticipaient en moyenne plutôt aux alentours de 9,9 MdsUSD.

Cette croissance de l'activité s'est accompagnée d'une rentabilité améliorée, avec des marges opérationnelle et brute, toujours en données non GAAP, en progression d'un point de pourcentage, à respectivement 25 et 55%.

"Nous avons réalisé un 1er trimestre exceptionnel, porté par une demande accélérée pour l'infrastructure d'IA, avec le data center désormais comme principal moteur de la croissance de nos revenus et bénéfices", explique la CEO Lisa Su.

La direction confiante dans ses perspectives

"Nous prévoyons que la croissance des serveurs s'accélérera significativement à mesure que nous augmenterons l'offre pour répondre à la demande", poursuit-elle, ajoutant que l'engagement client autour de la série MI450 et de Helios se renforce.

Dans ce contexte, AMD affiche des objectifs confiants pour le trimestre en cours, tablant sur des revenus de l'ordre de 11,2 MdsUSD, à plus ou moins 300 MUSD près, représentant une croissance d'environ 46% en rythme annuel.

S'il ne donne pas d'indications en termes de BPA ou de marge opérationnelle, le groupe de Santa Clara (Californie) affirme anticiper une marge brute ajustée d'approximativement 56% pour son 2e trimestre 2026.

Une publication saluée par les analystes

Comme on pouvait s'y attendre, cette publication reçoit un accueil chaleureux de la part des analystes, comme ceux de Wedbush qui réaffirment leur opinion "surperformance" sur le titre, avec un objectif de cours relevé de 400 à 450 USD.

Saluant l'exposition grandissante du groupe à l'IA dans ses CPU (unités centrales de traitement) et GPU (unités de traitement graphique), Bank of America réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre, avec un objectif de cours porté à 450 USD.

"Le CPU serveur a été le point fort évident, AMD doublant le TAM ( total adressable market ) à 120 MdsUSD d'ici 2030 (croissance de 35%) grâce aux vents favorables de l'IA agente", pointe enfin Jefferies, à l'"achat" sur le titre avec une cible de 415 USD.

"Le beat-and-raise n'était pas aussi important que certaines estimations, mais le récit du marché CPU s'est considérablement renforcé, et l'exécution des GPU au 2e semestre reste le facteur clé de basculement", poursuit le broker.

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
413,3265 USD NASDAQ +16,34%
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