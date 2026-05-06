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USA: repli des stocks commerciaux de pétrole et de la réserve stratégique
information fournie par Boursorama avec AFP 06/05/2026 à 17:14

Les stocks commerciaux de pétrole brut ont diminué la semaine passée aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), et des barils ont une nouvelle fois été prélevés sur la réserve stratégique.

(illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

(illustration) ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / BRANDON BELL )

Durant la période de sept jours achevée le 1er mai, les réserves commerciales ont reculé d'environ 2,3 millions de barils. Le marché tablait sur une baisse un peu plus marquée, de 3,4 millions, selon la médiane d'un consensus établi par l'agence Bloomberg.

Les réserves stratégiques ("strategic petroleum reserve") ont quant à elles perdu environ 5,3 millions de barils durant la même période, au plus bas depuis décembre 2024.

Le gouvernement américain s'est engagé à libérer progressivement 172 millions de barils sur les 415 millions qui composaient les réserves stratégiques fin février pour atténuer les effets de la guerre au Moyen-Orient.

Toujours selon l'EIA, la production américaine s'est légèrement repliée, à 13,57 millions de barils par jour et le rythme d'utilisation des raffineries s'est établi à 90,1%.

Les exportations ont diminué par rapport à la période précédente (-26,22%), de même que les importations (-4,75%).

Côté demande intérieure, la quantité de produits livrés au marché national est repassée sous la barre symbolique des 20.000 barils par jour, plombée notamment par le recul de la catégorie essence (-3,20%).

La publication du rapport n'a pas eu d'influence sur les cours, alors que le marché nourri mercredi l'espoir d'un accord proche entre les Etats-Unis et l'Iran.

Vers 15H00 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en juillet, perdait 7,26% à 101,89 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate, pour livraison en juin, chutait de 7,01% à 95,10 dollars.

Pétrole et parapétrolier

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