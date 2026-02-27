Wall Street touchée par l'effondrement d'une banque hypothécaire britannique, ce qui fait craindre l'apparition d'autres "cafards" du crédit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Barclays, Santander et Jefferies font face à des pertes potentielles suite à l'effondrement de la MFS

Les créanciers de la MFS invoquent une mauvaise gestion et demandent une ordonnance d'administration

Les analystes de Citi suggèrent la prudence quant à l'exposition déclarée de Barclays à la MFS

(Changements dans les sources d'information, ajout de détails et d'éléments de contexte dans les documents déposés) par Lawrence White, Sam Tobin, Anirban Sen et Saeed Azhar

Les prêteurs de Wall Street ont été ébranlés vendredi par l'implosion d'un fournisseur de prêts hypothécaires britannique peu connu, Market Financial Solutions Ltd, alimentant les craintes de pertes plus importantes parmi les banques et ravivant les mises en garde contre d'autres "cafards" dans le secteur en plein essor du crédit privé. L'effondrement de MFS a mis à mal les actions de Barclays et de Jefferies, et a accéléré une chute plus importante des sociétés financières et des gestionnaires d'actifs alternatifs vendredi, alors que le marché est confronté à la perspective d'une contagion croissante du crédit, dans un contexte d'inquiétudes concernant les normes de prêt dans le secteur.

Les actions de Jefferies ont chuté de 10,7 % dans les échanges américains, s'ajoutant à la baisse de 3,5 % de jeudi, alors que les rapports sur l'exposition de la banque basée à New York à la MFS ont ébranlé les investisseurs. Les actions de Barclays ont baissé de 4,2 %, sous-performant l'indice FTSE 100 plus large, qui a augmenté de 0,6 %. Les actions de Santander ont chuté de près de 5 %.

La société londonienne MFS était spécialisée dans les prêts complexes adossés à des biens immobiliers. Elle avait demandé à être placée sous administration, une forme de protection contre l'insolvabilité au Royaume-Uni, après avoir rencontré des difficultés, selon des rapports de presse antérieurs et des documents judiciaires consultés par Reuters. Les créanciers qui ont obtenu la mise sous administration de la société mercredi ont invoqué des irrégularités financières et une mauvaise gestion dans les documents judiciaires.

Les administrateurs ont déclaré dans les documents du tribunal pour l'audience de mercredi qu'ils avaient le soutien de "grandes institutions financières internationales et/ou de leurs conseillers juridiques" pour la mise sous administration de la MFS. Les noms des institutions ont été expurgés dans les documents judiciaires fournis à Reuters. Il est possible que la MFS ait " doublement gagé " des actifs et qu'il y ait une insuffisance de garantie de 930 millions de livres (1,25 milliard de dollars), ont averti les administrateurs travaillant au nom des créanciers dans les documents soumis à la Haute Cour de Londres cette semaine. Cette faillite soulève de nouvelles questions sur la pratique du financement basé sur les actifs, qui implique des prêts garantis par des biens matériels, tout en braquant les projecteurs sur le double nantissement qui était au cœur des faillites jumelles du fournisseur de pièces détachées automobiles First Brands et du concessionnaire automobile Tricolor.

Pour des prêts à MFS d'un montant total de 1,16 milliard de livres, il n'y avait que 230 millions de livres de "valeur réelle" disponibles dans les comptes de garantie, ont-ils déclaré.

UN NOUVEAU COUP DUR POUR JEFFERIES L'effondrement de la MFS constitue un double coup dur pour Jefferies, qui était déjà sous les feux de la rampe en raison de son rôle prépondérant dans l'implosion de First Brands.

Barclays, Santander SAN.MC , Wells Fargo WFC.N , Jefferies

JEF.N et Atlas SP Partners, soutenu par Apollo Global Management, figurent parmi les prêteurs de MFS, qui avait emprunté plus de 2 milliards de livres (2,69 milliards de dollars), selon les documents judiciaires.

Les créanciers ont prévenu qu'il pourrait y avoir une insuffisance de 930 millions de livres dans les garanties couvrant leurs prêts, selon les documents qui ont été rendus publics vendredi. Les banques se sont refusées à tout commentaire.

Atlas SP Partners, une filiale de crédit structuré d'Apollo Global Management APO.N , a déclaré avoir une exposition d'environ 400 millions de livres au fournisseur de prêts hypothécaires, soit environ 1 % de son bilan. Atlas est l'un des principaux créanciers de MFS, aux côtés d'autres prêteurs bancaires.

« Suite à une violation des conditions contractuelles par Market Financial Solutions, Atlas a proactivement mis deux entrepôts en défaut la semaine dernière et poursuit toutes les voies légales pour maximiser les recouvrements », a déclaré un porte-parole d'Atlas à Reuters, faisant référence à deux prêts dits "entrepôts".

Les actions d'Apollo et d'autres gestionnaires d'actifs ont baissé vendredi en raison des préoccupations générales des investisseurs concernant les tensions dans le secteur du crédit privé.

Les investisseurs sont à l'affût de tout signe de détérioration des normes de prêt et d'apparition de fissures sur les marchés du crédit, certaines de ces craintes étant centrées sur l'essor du crédit privé, dans le cadre duquel des fonds spécialisés prêtent directement aux entreprises. L'effondrement, l'année dernière, du fournisseur américain de pièces automobiles First Brands et du prêteur automobile à risque Tricolor a renforcé ces inquiétudes, bien que les banques traditionnelles aient été parmi les plus exposées. Jefferies a révélé l'année dernière que sa division Leucadia Asset Management, par l'intermédiaire de son fonds de crédit Point Bonita, détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands , bien qu'elle ait déclaré par la suite que son exposition était limitée. Certains experts ont minimisé les inquiétudes concernant des pertes plus importantes chez Jefferies. L'exposition totale de la banque à la MFS a été estimée à environ 100 millions de livres, "mais il est peu probable que la totalité du solde soit en danger", a déclaré BMO Capital Markets dans une note vendredi.

LE DERNIER "CAFARD" EN DATE L'implosion de la MFS survient quelques mois après que le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, a averti que d'autres "cafards" pourraient émerger des poches de la machinerie de crédit de plusieurs billions de dollars de Wall Street, à la suite des faillites de First Brands et de Tricolor.

MFS, dont le siège se trouve dans le quartier londonien de Mayfair, se décrit comme un fournisseur spécialisé dans les prêts hypothécaires et les financements relais, avec un actif net de 15,9 millions de livres et 149 employés au 31 décembre 2024, d'après ses derniers comptes déposés.

La société, fondée par le directeur général Paresh Raja, a déclaré avoir un portefeuille de prêts de 2,4 milliards de livres à la fin de l'année 2024, selon les comptes.

La MFS n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Les créanciers de la MFS, Amber Bridging Limited et Zircon Bridging Limited, ont déposé séparément une demande d'ordonnance d'administration contre la MFS, selon des documents judiciaires datés du 24 février et examinés par Reuters, citant des "préoccupations réelles et sérieuses concernant la mauvaise gestion de la société" et des entités du groupe MFS au sens large.

Amber Bridging et Zircon Bridging, cités comme créanciers de la MFS dans les documents judiciaires, ont déclaré qu'il y avait des irrégularités dans les paiements dus sur leurs comptes et ont demandé la nomination d'administrateurs indépendants.

Selon le Times, Barclays a une exposition de 600 millions de livres (809,70 millions de dollars) à la MFS. Selon Bloomberg, Barclays fait partie des banques qui ont arrangé les prêts pour la MFS.

Les analystes de Citi ont déclaré que ce chiffre peut justifier une certaine prudence, étant donné que les banques vendent généralement une partie ou la totalité de leur exposition lorsqu'elles arrangent de tels prêts.

"Organiser un prêt est très différent de conserver ce risque sur le bilan ()," a déclaré Citi. "On ne sait pas non plus si/quel montant pourrait déjà être provisionné (, le cas échéant)."

(1 $ = 0,7428 livre)