Wall Street en baisse, plombée par l'IA, la géopolitique et les droits de douane

PHOTO DE FICHIER : L'enseigne Wall Street à la Bourse de New York (NYSE) dans l'arrondissement de Manhattan à New York

La Bourse de New York a fini en ‌baisse vendredi, pénalisée par l'incertitude liée à l'intelligence artificielle (IA), aux droits de douane ainsi qu'aux tensions géopolitiques ​persistantes.

L'indice Dow Jones a cédé 1,05%, ou 521,28 points, à 48.977,92 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu -29,98 points, soit -0,43% à 6.878,88 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -210,17 points, soit -0,92% ​à 22.668,212 points.

Les trois indices ont enregistré des pertes hebdomadaires importantes, le Dow Jones affichant sa plus grosse baisse en une semaine ​depuis novembre.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont enregistré ⁠leurs plus grosses pertes mensuelles depuis mars 2025, tandis que le Dow Jones affiche un ‌dixième mois consécutif de hausse.

La publication de l'indice des prix à la production, qui a augmenté plus que prévu en janvier, laisse également présager une accélération de l'inflation ​américaine dans les mois à venir ‌et contribue également à saper le moral des investisseurs.

"Pour conclure le mois ⁠de février, nous avons été rappelés à la réalité qu'il existe encore certaines failles", a déclaré Ryan Detrick, stratège en chef des marchés chez Carson Group à Omaha, dans le Nebraska. "Les données sur l'inflation ⁠plus élevée ont ajouté ‌à la faiblesse de la journée, ce qui pourrait remettre en question l'idée d'une ⁠Fed accommodante plus tard cette année."

Les valeurs technologiques américaines restent sous pression, les investisseurs s'inquiétant du ‌retour sur investissement des dépenses colossales consacrées à l'IA.

Les craintes persistent malgré les prévisions et ⁠les résultats supérieurs aux estimations de la coqueluche du secteur, Nvidia NVDA.O, ⁠qui recule de 4,2% ‌dans les premiers échanges après un recul de 5% la veille.

Aux valeurs, Netflix et Paramount Skydance grimpent de ​13,8% et 20,34% respectivement, le géant du streaming ‌ayant dit jeudi qu'il ne relèverait pas son offre sur Warner Bros Discovery (-2,2%) après l'offre révisée déposée par Paramount, une annonce ​qui met fin au feuilleton du rachat du prestigieux studio de cinéma américain et de sa plateforme de streaming.

Le fabricant d'ordinateurs Dell, qui s'attend à un doublement du chiffre d'affaires de son ⁠activité de serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle (IA) au cours de l'exercice 2027, grimpe de 21,9%.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

text_section_type="notes" Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et ​le S&P ..

(Rédigé par Zhifan Liu)