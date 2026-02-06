 Aller au contenu principal
Wall Street : tornade sur les GAFAM, cyclone sur les crypto (-20% en moyenne) et l'argent (-25%)
06/02/2026

Même en limitant assez nettement la casse après de "sell-off" de la première heure qui avait envoyé le Nasdaq par le fond (-2%, vers 24.460), le baromètre des technos subit en intraday un de ses plus lourds replis depuis le 17 décembre dernier. Mais surtout, cette séance de jeudi restera marquée par un crypto-krach de magnitude 7, et de magnitude 8 sur l'argent "papier".



Au final, le Nasdaq cède 1,40% à 24.550 points, son plus bas niveau depuis plus de 2 mois, le S&P500 lâche -1,25% et le Dow Jones a perdu son statut de contrepoids au repli des "technos" avec une baisse de -1,2%.

Le bain de sang dans le secteur des softwares et des "services digitaux" continue avec un nouveau plongeon de Microsoft (-5%), de Salesforce (-4,7%), Servicenow (-7,6%, cours divisé par 2 depuis mi-juillet).

Des outils disruptifs comme ceux Anthropic bouleversent l'équilibre du secteur technologique. Les investisseurs redoutent un phénomène de cannibalisation. Ils craignent que ces nouveaux outils ne rendent obsolètes les modèles économiques des géants de la tech tels que Microsoft, Salesforce et Adobe voient leur chiffre d'affaire laminé par des solutions plus agiles et potentiellement plus efficaces.

Du coté des "7 fantastiques", le dicton du jour serait "pas une pour rattraper l'autre": mercredi soir, Alphabet, maison-mère de Google avait dévissé de -7% (-4,5% ce jeudi) après avoir annoncé des dépenses en investissement supérieures aux attentes (le groupe prévoit d'investir entre 175 et 185 milliards de dollars en 2026, contre un consensus de 115,3 Mds$).
Peu après la clôture ce soir, Amazon a publié des perspectives un peu en-deçà des attentes et à son tour une forte hausse ( 50% à 200Mds$) de ses dépenses liées à l'intelligence artificielle.
Les prévisions d'Amazon pour le premier trimestre (bénéfice d'exploitation compris entre 16,5 et 21,5Mds$), ont déçu, tombant en dessous des estimations des analystes qui s'élevaient à 22Mds$.
Le titre plongeait de -11%une heure après avoir dévoilé ces éléments: ce sont 250Mds$ de capitalisation qui sont parties en fumée et il faut y ajouter les -100Mds$ perdus lors de la séance ordinaire (-4,6% en clôture).

Un autre géant, Qualcomm, dévissait de près de 8% après des prévisions inférieures aux attentes pour le second trimestre de son exercice fiscal 2026, en raison de la pénurie mondiale de mémoire et du risque de marche arrière sur certaines commandes vu le coût énorme du boom de l'intelligence artificielle et le peu de revenus permettant de financer ces investissements.
Les quatre principaux hyperscalers - Amazon, Microsoft, Google (Alphabet) et Meta - devraient dépenser collectivement plus de 630Mds$ en 2026, ne générant qu'un chiffre d'affaire additionnel symbolique.

Côté macro, les signes de faiblesse se confirment du côté du marché du travail avec la publication du rapport "JOLTS" (offres d'emploi disponibles" par le Département américain au Travail).
C'est une chute de près de -10% par rapport aux anticipations, avec 6,542 millions d'ouvertures de postes en décembre, là où le consensus ciblait 7,2 millions (le mois précédent, les ouvertures de postes s'élevaient à 6,928 millions, en repli de 500 000 unités).

Ceci confirme la tendance observée la veille avec le rapport "ADP" sur les nouvelles embauches dans le secteur privé américain, avec un total inférieur de 55% au consensus : 22 000 emplois, contre 46 000 attendu, après 41 000 en décembre.

Les salaires ont progressé de 4,5% sur un an mais l'impact sur les prix est contrebalancé par une productivité de 4,9%.

Outre le plongeon de Microsoft, Alphabet puis Amazon, le "fait du jour, c'est le "crypto-krach" de ce jeudi après midi, avec un bitcoin dévissant de -17% vers 60.500.$ (cours divisé par plus de 2 depuis le zénith de 126.000, l'Ethereum plonge -18%, sous 2 000 dollars puis sous les 1.800$ (avec un prochain support vers 1 600 dollars), le solana affiche -21% et le ripple -22,5%.
Et les métaux précieux ne sont pas épargnés avec -25% sur l'argent vers 66,6$ et -7% sur l'Or vers 4.680$.

