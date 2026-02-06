Toyota relève ses prévisions de bénéfice annuel

Le logo Toyota lors d'un événement à Mumbai

Toyota Motor a relevé ‍vendredi ses prévisions de bénéfice d'exploitation pour l'ensemble de ‌l'année, le constructeur automobile japonais s'attendant à ce ​que la faiblesse du ⁠yen et ses efforts pour réduire les ⁠coûts ‍portent ses résultats.

Le groupe ⁠prévoit désormais un bénéfice d'exploitation de 3.800 milliards de ​yens pour l'exercice fiscal se terminant en mars, ⁠en hausse de 11,8%, ​contre une estimation de ​3.400 milliards ​de yens précédemment.

Toyota a ​également annoncé ⁠que son directeur général, Koji Sato, allait quitter ses fonctions et qu'il serait ‌remplacé par le directeur financier du groupe, Kenta Kon.

(Reportage de Daniel Leussink et David Dolan; Édition par ‌Christopher Cushing)