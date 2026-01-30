Wall Street termine sur une note maussade, Microsoft sanctionné

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. La cote new-yorkaise a notamment été pénalisée par Microsoft dont les résultats trimestriels ont été accueillis froidement par les investisseurs. Le géant informatique a fait état d'un léger ralentissement de la croissance de son activité cloud qui a déçu. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties légèrement au-dessus des attentes. Le Dow Jones a progressé de 0,11% à 49071 points tandis que l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,72% à 23685 points . Le S&P 500 a fléchi de 0,13%.

Attendus de pied ferme par la communauté financière, Meta Platforms et Microsoft ont reçu des accueils opposés après la publication de leurs comptes trimestriels respectifs. Si le premier a été salué par un bond de 10,40% à 738,31USD, le second a vu à l'inverse chuter de 9,99% à 433,50USD.

L es chiffres économiques du jour

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 209 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 19 janvier, un chiffre en baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 200 000 à 210 000). Le nombre de nouveaux inscrits est légèrement supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.

Le déficit commercial des Etats-Unis a bondi à 56,8 milliards de dollars en novembre 2025, par rapport aux 29,2 MdsUSD du mois précédent (révisé d'une estimation initiale de 29,4 MdsUSD), selon le Département du Commerce.

Les commandes à l'industrie ont bondi de 2,7% en novembre, alors qu'une hausse de seulement 1,6% était espérée.

L es valeurs à suivre aujourd'hui

Comcast

Comcast a fait état d'un bpa de 84 cents par action, dépassant le consensus (75 cents) au titre du trimestre clos en décembre. Le chiffre d'affaires total s'élève à 32,31 MdUSD, un niveau globalement conforme aux attentes du marché, fixées à 32,35MdUSD.

Honeywell

Honeywell a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur à ses prévisions, à la faveur d'une demande soutenue dans les activités de technologies connectées pour les bâtiments et le secteur de l'aérospatiale, un métier dont la la holding américaine s'apprête à se séparer. Le conglomérat diversifié, aujourd'hui en pleine phase de démantèlement, a dégagé sur le quatrième trimestre un bénéfice net de 295 millions de dollars, soit 49 cents par action, contre 1,28 milliard, ou 1,76 dollar par titre, un an plus tôt.

Royal Caribbean

Le croisiériste américain a publié des résultats 2025 supérieurs à ses prévisions, avec une forte croissance du bénéfice. La société anticipe une nouvelle année record en 2026, portée par une demande robuste et une flotte en expansion.Royal Caribbean Group a publié un résultat net ajusté de 4,3 milliards de dollars pour l'exercice 2025, en hausse de 48% sur un an. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 15,64 USD, contre 11,80 USD en 2024, dépassant la guidance précédente grâce à une performance commerciale solide et à une meilleure contribution des coentreprises.