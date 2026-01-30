 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine sur une note maussade, Microsoft sanctionné
information fournie par AOF 30/01/2026 à 08:13

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. La cote new-yorkaise a notamment été pénalisée par Microsoft dont les résultats trimestriels ont été accueillis froidement par les investisseurs. Le géant informatique a fait état d'un léger ralentissement de la croissance de son activité cloud qui a déçu. Côté statistiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties légèrement au-dessus des attentes. Le Dow Jones a progressé de 0,11% à 49071 points tandis que l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 0,72% à 23685 points . Le S&P 500 a fléchi de 0,13%.

Attendus de pied ferme par la communauté financière, Meta Platforms et Microsoft ont reçu des accueils opposés après la publication de leurs comptes trimestriels respectifs. Si le premier a été salué par un bond de 10,40% à 738,31USD, le second a vu à l'inverse chuter de 9,99% à 433,50USD.

L es chiffres économiques du jour

Le Département du Travail des Etats-Unis indique avoir comptabilisé 209 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 19 janvier, un chiffre en baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (révisé à la hausse de 200 000 à 210 000). Le nombre de nouveaux inscrits est légèrement supérieur aux attentes du consensus qui tablait sur 205 000.

Le déficit commercial des Etats-Unis a bondi à 56,8 milliards de dollars en novembre 2025, par rapport aux 29,2 MdsUSD du mois précédent (révisé d'une estimation initiale de 29,4 MdsUSD), selon le Département du Commerce.

Les commandes à l'industrie ont bondi de 2,7% en novembre, alors qu'une hausse de seulement 1,6% était espérée.

L es valeurs à suivre aujourd'hui

Comcast

Comcast a fait état d'un bpa de 84 cents par action, dépassant le consensus (75 cents) au titre du trimestre clos en décembre. Le chiffre d'affaires total s'élève à 32,31 MdUSD, un niveau globalement conforme aux attentes du marché, fixées à 32,35MdUSD.

Honeywell

Honeywell a publié jeudi un bénéfice trimestriel supérieur à ses prévisions, à la faveur d'une demande soutenue dans les activités de technologies connectées pour les bâtiments et le secteur de l'aérospatiale, un métier dont la la holding américaine s'apprête à se séparer. Le conglomérat diversifié, aujourd'hui en pleine phase de démantèlement, a dégagé sur le quatrième trimestre un bénéfice net de 295 millions de dollars, soit 49 cents par action, contre 1,28 milliard, ou 1,76 dollar par titre, un an plus tôt.

Royal Caribbean

Le croisiériste américain a publié des résultats 2025 supérieurs à ses prévisions, avec une forte croissance du bénéfice. La société anticipe une nouvelle année record en 2026, portée par une demande robuste et une flotte en expansion.Royal Caribbean Group a publié un résultat net ajusté de 4,3 milliards de dollars pour l'exercice 2025, en hausse de 48% sur un an. Le bénéfice par action ajusté s'établit à 15,64 USD, contre 11,80 USD en 2024, dépassant la guidance précédente grâce à une performance commerciale solide et à une meilleure contribution des coentreprises.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes ouvrent sans direction commune
    information fournie par AFP 30.01.2026 09:18 

    Les Bourses européennes ont ouvert mercredi sans direction commune avant de s'inscrire en légère hausse dans les premiers échanges, dans un climat d'incertitude sur les marchés, entre tensions autour de l'Iran et les questions de succession à la tête de la Réserve ... Lire la suite

  • Ancien bâtiment de la Bourse de Paris
    L'Europe vue en hausse, le successeur de Powell attendu
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi avant une nouvelle série de résultats et d'indicateurs sur la croissance économique, tandis que les investisseurs restent attentifs à l'annonce du nom du successeur de ... Lire la suite

  • Une illustration montre un modèle miniature imprimé en 3D du président américain Donald Trump et du drapeau de l'UE
    Trump met en garde Londres contre une collaboration commerciale avec Pékin
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:07 

    par Bo Erickson et Andrew MacAskill Le président américain Donald Trump a mis en garde le Royaume-Uni contre toute collaboration ‍commerciale avec la Chine, alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer a vanté les avantages économiques d'une réinitialisation ... Lire la suite

  • Le bâtiment de la Réserve fédérale est visible à Washington
    Fed: Trump prévoit de dévoiler le nom du successeur de Powell vendredi
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:02 

    par Steve Holland et Bo Erickson Le président américain ‍Donald Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de dévoiler vendredi le nom du successeur de ‌Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed). "J'annoncerai le patron de la ​Fed demain", a dit ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank