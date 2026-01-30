 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Des rayons vides au G20 en une génération: le "miracle" polonais
information fournie par AFP 30/01/2026 à 08:59

Vente de légumes sur un marché à Varsovie, en mai 1982 ( AFP / GABRIEL DUVAL )

Vente de légumes sur un marché à Varsovie, en mai 1982 ( AFP / GABRIEL DUVAL )

Lorsqu'en 1980, le leader du syndicat Solidarité Lech Walesa promettait que la Pologne deviendrait "un deuxième Japon", alors symbole de prospérité et de modernité, beaucoup en riaient. Pourtant, sa prophétie est en voie de se réaliser, et la Pologne s'invite au G20, même si des nuages guettent.

Depuis la chute du communisme il y a 35 ans, la Pologne est passée d'une économie planifiée où les biens étaient rationnés et les magasins vides, à un pays considéré désormais comme l'un des moteurs de la croissance européenne.

Cette année, le PIB polonais par habitant à parité du pouvoir d'achat dépassera celui du Japon, et atteindra plus de 80% de la moyenne européenne, indiquent le FMI et Eurostat. Selon les experts, en une dizaine d'années la Pologne pourrait bien atteindre cette moyenne.

"Pour ma génération c'est un immense succès, pour la génération de mes parents, c'est un miracle", se félicitait récemment le ministre polonais des Finances Andrzej Domanski.

Depuis la fin du communisme en 1989, le pays n'a jamais connu de récession annuelle et, en 2026, la croissance devrait dépasser les 3,4% attendus par le gouvernement, soit une des meilleures performances de l'UE.

Le taux de chômage, selon Eurostat, est d'un peu plus de 3%.

Avec un PIB d'environ mille milliards de dollars, la Pologne est classée désormais 20e économie mondiale, devant la Suède, la Suisse et Taïwan.

Selon un sondage de l'institut CBOS publié fin décembre, 67% des Polonais se déclarent satisfaits de leur situation matérielle, un record historique.

"Non seulement nous rattrapons l'Occident, mais nous l'avons dépassé dans de nombreux aspects du quotidien", estime Maciej Witucki, président de l'association du patronat polonais Lewiatan.

Une pointe d'humour dans la voix, cet ancien président d'Orange Pologne évoque l'ampleur des changements: "En France, en trente ans, la seule chose qui a changé, ce sont les prix, désormais en euros et non plus en francs. A Varsovie, tout change tous les deux ou trois ans".

Autour de lui, le musée d'art moderne inauguré récemment au coeur de la capitale et les gratte‑ciel témoignent de ces transformations rapides.

Forte de ses indicateurs économiques, Varsovie n'a toujours nullement l'intention de rejoindre la zone euro.

- "Rattraper l'Occident" -

Bastien Loiseau, cinéaste franco-polonais installé à Varsovie depuis vingt ans, confirme: "Par rapport à la France, un pays difficile à faire bouger, la Pologne change énormément".

Partis de loin, les Polonais ont, selon lui, davantage envie de créer, de moderniser, d'améliorer.

Au-delà des données économiques, le pays fonctionne bien: réseau autoroutier moderne, transports performants, internet haut débit généralisé, sécurité et propreté dans l'espace public, avec à la clé un afflux croissant de touristes étrangers.

Dans les années 1990, la Pologne disposait d'une main-d'oevre qualifiée et peu coûteuse, rappelle Maciej Witucki. Mais surtout, d'une motivation intense à "rattraper l'Occident".

Jean Rossi, avocat d'affaires français installé de longue date en Pologne, estime que "ce miracle est avant tout dû aux Polonais eux-mêmes".

Et de vanter la qualité de leur formation, leur motivation et leur conscience "qu'ils ne peuvent compter aucunement sur l'État".

Après les réformes économiques radicales des années 1990, l'adhésion à l'Union européenne en 2004 a joué un rôle déterminant pour le succès du pays.

"La Pologne a extrêmement bien utilisé les fonds européens, que ce soit pour moderniser ses infrastructures ou pour l'industrie", souligne Witucki.

Les PME polonaises sont aujourd'hui performantes grâce à des équipements modernes, largement financés grâce aux fonds européens.

- "Plus personne pour travailler" -

Mais ce tableau flatteur a aussi ses zones d'ombre.

Si l'État se félicite de la bonne santé économique, certains économistes s'inquiètent du grand poids budgétaire des dépenses sociales, et la proximité de la guerre en Ukraine refroidit aussi des investisseurs.

C'est pourtant le taux de natalité tombé au-dessous de 1,1 enfant par femme qui constitue la principale menace. La Pologne est désormais le pays le moins fécond d'Europe et, ironie du sort, rattrape le Japon aussi sur ce point.

Sa population, actuellement inférieure à 38 millions, pourrait chuter à 30 millions d'ici 2060, selon l'Office polonais des Statistiques GUS.

"Il n'y aura plus personne pour travailler", prévient Jean Rossi.

Dans ce cas, poser des obstacles à l'immigration ukrainienne pourrait s'avérer contre-productif.

Les experts pointent aussi un faible niveau d'innovation et de dépenses dans la recherche, l'un des plus bas de l'UE. Sous-payer les scientifiques entraîne une fuite des talents.

Jean Rossi reste pourtant optimiste: "On ne peut pas tout faire d'un coup. Il fallait d'abord construire les infrastructures, maintenant que c'est fait, ils vont se tourner vers la recherche et le développement".

De grands projets se précisent déjà: centrales nucléaires, trains à grande vitesse, industrie spatiale — autant de chantiers exigeant des compétences de pointe.

G20
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

2 commentaires

  • 09:15

    non , c'est déjà fait essayez de trouver des oeufs dans les super marchés...

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une illustration montre un modèle miniature imprimé en 3D du président américain Donald Trump et du drapeau de l'UE
    Trump met en garde Londres contre une collaboration commerciale avec Pékin
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:07 

    par Bo Erickson et Andrew MacAskill Le président américain Donald Trump a mis en garde le Royaume-Uni contre toute collaboration ‍commerciale avec la Chine, alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer a vanté les avantages économiques d'une réinitialisation ... Lire la suite

  • Le bâtiment de la Réserve fédérale est visible à Washington
    Fed: Trump prévoit de dévoiler le nom du successeur de Powell vendredi
    information fournie par Reuters 30.01.2026 09:02 

    par Steve Holland et Bo Erickson Le président américain ‍Donald Trump a déclaré jeudi qu'il prévoyait de dévoiler vendredi le nom du successeur de ‌Jerome Powell à la tête de la Réserve fédérale américaine (Fed). "J'annoncerai le patron de la ​Fed demain", a dit ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Le bénéfice net de Swatch Group plonge à 25 millions CHF en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.01.2026 08:45 

    Le groupe Swatch a vu son bénéfice net plonger à 25 millions de francs suisses (27 millions d'euros) en 2025, contre 219 millions de francs l’année précédente, plombé par ses activités de production de pièces d'horlogerie. Son chiffre d'affaires s'est contracté ... Lire la suite

  • PHOTO DE FICHIER : Le logo de CaixaBank est visible dans une agence bancaire de CaixaBank, à Malaga
    Caixabank: Le bénéfice net recule au 4e trimestre avec la taxe bancaire
    information fournie par Reuters 30.01.2026 08:42 

    Caixabank a fait état vendredi d'un recul de 2,9% de ‍son bénéfice net au quatrième trimestre, le groupe espagnol citant l'impact d'une taxe bancaire et d'une baisse des ‌revenus liés aux prêts due à la baisse des taux d'intérêt. La première banque d'Espagne en ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank