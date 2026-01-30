 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

CaixaBank : bénéfice net de près de six milliards d'euros en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 30/01/2026 à 09:35

( AFP / GABRIEL BOUYS )

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le groupe espagnol CaixaBank a annoncé vendredi avoir dégagé un bénéfice net de près de six milliards d'euros en 2025, au-dessus de ses attentes initiales, notamment grâce à une "dynamique commerciale forte" porteuse dans le secteur en Espagne.

"Le Groupe CaixaBank a enregistré un bénéfice net de 5,89 milliards d'euros en 2025, soit 1,8% de plus que l'exercice précédent" (5,79 milliards), s'est félicité la banque dans un communiqué.

En 2024, ses bénéfices avaient explosé de 20%, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux clients.

La troisième banque espagnole en termes de capitalisation derrière Santander et BBVA, qui a fusionné en 2021 avec sa compatriote Bankia, a attribué ces bons résultats l'an passé à "une dynamique commerciale forte, qui a favorisé une croissance vigoureuse de l'activité dans un contexte de maîtrise des taux d'intérêt, ainsi qu'à une solidité financière qui s'est renforcée tout au long de l'année".

"2025 a été une excellente année pour CaixaBank, au cours de laquelle nous avons dépassé les objectifs que nous nous étions fixés en début d'exercice", s'est réjoui son directeur général, Gonzalo Gortázar, cité dans le communiqué.

Le dirigeant de CaixaBank a ainsi annoncé que le groupe avait ainsi "revu à la hausse les objectifs de croissance et de rentabilité" fixés dans le plan stratégique triannuel qui court jusqu'en 2027.

La banque CaixaBank, qui revendique 20,7 millions de clients en Espagne et au Portugal, avait annoncé en mars 2025 sa décision de réimplanter son siège social en Catalogne, sa base historique, après l'avoir transféré en 2017 hors de cette région en raison des inquiétudes réglementaires et financières générées par la tentative de sécession indépendantiste.

Les autres grandes banques espagnoles, Santander et BBVA, présenteront leurs résultats annuels en milieu de semaine prochaine.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

CAIXABANK
10,8950 EUR Sibe +4,51%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer prononce un discours lors du Forum commercial Royaume-Uni-Chine à la Bank of China à Pékin, le 30 janvier 2026 ( POOL / Carl Court )
    Starmer défend un rapprochement avec Pékin, "très dangereux" pour Trump
    information fournie par AFP 30.01.2026 10:32 

    Le Premier ministre britannique Keir Starmer a défendu vendredi sa visite en Chine comme un moyen de reconstruire une confiance mutuelle et renforcer les relations commerciales avec Pékin, une perspective que Donald Trump a jugé "très dangereuse". S'exprimant devant ... Lire la suite

  • ( AFP / I-HWA CHENG )
    Taïwan enregistre en 2025 sa plus forte croissance en 15 ans à 8,6%
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.01.2026 10:27 

    L'économie taïwanaise a connu en 2025 sa plus forte croissance en 15 ans, portée par une demande mondiale en forte hausse pour les technologies liées à l'intelligence artificielle exportées par l'île, selon les données gouvernementales publiées vendredi. Le produit ... Lire la suite

  • ( AFP / OMAR HAJ KADOUR )
    Avec 2,8% de croissance du PIB en 2025, l'Espagne "moteur" de la zone euro
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.01.2026 10:24 

    "Le moteur du continent": avec une croissance économique enregistrée à +2,8% du PIB en 2025, l'Espagne a poursuivi l'an passé sur la dynamique enclenchée depuis la reprise post-Covid, soutenue principalement par le secteur touristique et la demande des ménages, ... Lire la suite

  • NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 30.01.2026 10:00 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank