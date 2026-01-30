CaixaBank : bénéfice net de près de six milliards d'euros en 2025

( AFP / GABRIEL BOUYS )

Le groupe espagnol CaixaBank a annoncé vendredi avoir dégagé un bénéfice net de près de six milliards d'euros en 2025, au-dessus de ses attentes initiales, notamment grâce à une "dynamique commerciale forte" porteuse dans le secteur en Espagne.

"Le Groupe CaixaBank a enregistré un bénéfice net de 5,89 milliards d'euros en 2025, soit 1,8% de plus que l'exercice précédent" (5,79 milliards), s'est félicité la banque dans un communiqué.

En 2024, ses bénéfices avaient explosé de 20%, notamment grâce à l'arrivée de nouveaux clients.

La troisième banque espagnole en termes de capitalisation derrière Santander et BBVA, qui a fusionné en 2021 avec sa compatriote Bankia, a attribué ces bons résultats l'an passé à "une dynamique commerciale forte, qui a favorisé une croissance vigoureuse de l'activité dans un contexte de maîtrise des taux d'intérêt, ainsi qu'à une solidité financière qui s'est renforcée tout au long de l'année".

"2025 a été une excellente année pour CaixaBank, au cours de laquelle nous avons dépassé les objectifs que nous nous étions fixés en début d'exercice", s'est réjoui son directeur général, Gonzalo Gortázar, cité dans le communiqué.

Le dirigeant de CaixaBank a ainsi annoncé que le groupe avait ainsi "revu à la hausse les objectifs de croissance et de rentabilité" fixés dans le plan stratégique triannuel qui court jusqu'en 2027.

La banque CaixaBank, qui revendique 20,7 millions de clients en Espagne et au Portugal, avait annoncé en mars 2025 sa décision de réimplanter son siège social en Catalogne, sa base historique, après l'avoir transféré en 2017 hors de cette région en raison des inquiétudes réglementaires et financières générées par la tentative de sécession indépendantiste.

Les autres grandes banques espagnoles, Santander et BBVA, présenteront leurs résultats annuels en milieu de semaine prochaine.