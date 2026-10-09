Wall Street termine la semaine en hausse

* Le Dow Jones gagne 0,83%, le S&P 500 9,59% et le Nasdaq 0,64%

La Bourse de New York a clôturé en hausse vendredi dans l'attente du coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels et de la publication des chiffres mensuels de l'inflation la semaine prochaine.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,83%, ou 423,31 points, à 51.654,95 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 46,18 points, soit 0,59% à 7.811,54 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 172,83 points, soit 0,64% à 27.366,17 points.

Sur la semaine écoulée, le S&P 500 affiche un gain de 1,15%, le Nasdaq gagne 0,64% et le Dow Jones progresse de 0,93%, sa plus forte hausse depuis la semaine close au 7 août.

La saison des résultats débute avec les grandes banques (Wells Fargo, Goldman Sachs, Citigroup, JPMorgan Chase, Bank of America et Morgan Stanley) la semaine prochaine.

Selon les données de LSEG, les analystes estiment la croissance moyenne des bénéfices des entreprises du S&P 500 à 30,6% sur un an pour la période allant de juillet à septembre, les secteurs de l'énergie et de la technologie affichant les plus fortes hausses, soit respectivement 123% et 66,5%.

Parallèlement, le moral des ménages américains s'est détérioré plus que prevu en octobre, selon les résultats préliminaires de l'enquête de l'Université du Michigan.

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suivants:

NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Stephen Culp, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)