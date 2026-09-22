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Wall Street termine hausse portée par l'IA
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 07:14
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On peut voir l'enseigne « Wall St. » à l'extérieur de la Bourse de New York

On peut voir l'enseigne « Wall St. » à l'extérieur de la Bourse de New York

La Bourse de New ‌York a terminé en forte hausse lundi, portée par Advanced ​Micro Devices et d'autres poids lourds de l'intelligence artificielle (IA), tandis que le repli des rendements des emprunts d'Etat américains et ​la chute des cours du pétrole ont soutenu l'appétit pour le risque.

L'indice Dow ​Jones a gagné 0,71%, ou ⁠366,19 points, à 52.048,83 points. Le Standard & Poor's 500, plus ‌large, a pris 114,20 points, soit 1,49% à 7.764,70 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son ​côté de 599,55 ‌points, soit 2,26% à 27.122,094 points.

Les valeurs des ⁠semi-conducteurs ont particulièrement progressé, avec de fortes hausses d'Intel et Arm Holdings. Advanced Micro Devices a atteint pour la première ⁠fois une capitalisation ‌boursière de 1.000 milliards de dollars.

Les investisseurs ont ⁠relevé des signes suggérant que les dépenses consacrées à ‌l'IA continuaient de progresser, malgré les avertissements récents ⁠sur la sécurité lancés une semaine plus tôt ⁠par des dirigeants ‌de géants de l'IA, qui avaient déclenché une baisse généralisée des ​valeurs technologiques mondiales.

Le rendement ‌des emprunts d'Etat américains à dix ans est repassé sous le seuil psychologique de ​5%, tandis que les contrats à terme sur le Brent sont tombés sous $100 le baril, à leur ⁠plus bas niveau depuis le 9 septembre, avant de clôturer à $100,34 le baril.

Cette détente du pétrole est intervenue sur fond de spéculations concernant une possible avancée dans les discussions sur le Moyen-Orient lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New ​York cette semaine.

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