Wall Street termine hausse portée par l'IA

* Wall Street finit en forte hausse, portée par l'IA

* Wall Street monte, détente sur le pétrole et les taux

* L'IA propulse Wall Street, AMD franchit les $1.000 mds

La Bourse de New York a terminé en forte hausse lundi, portée par Advanced Micro Devices et d'autres poids lourds de l'intelligence artificielle (IA), tandis que le repli des rendements des emprunts d'Etat américains et la chute des cours du pétrole ont soutenu l'appétit pour le risque.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,71%, ou 366,19 points, à 52.048,83 points. Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 114,20 points, soit 1,49% à 7.764,70 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 599,55 points, soit 2,26% à 27.122,094 points.

Les valeurs des semi-conducteurs ont particulièrement progressé, avec de fortes hausses d'Intel INTC.O et Arm Holdings ARM.O . Advanced Micro Devices AMD.O a atteint pour la première fois une capitalisation boursière de 1.000 milliards de dollars.

Les investisseurs ont relevé des signes suggérant que les dépenses consacrées à l'IA continuaient de progresser, malgré les avertissements récents sur la sécurité lancés une semaine plus tôt par des dirigeants de géants de l'IA, qui avaient déclenché une baisse généralisée des valeurs technologiques mondiales.

Le rendement des emprunts d'Etat américains à dix ans est repassé sous le seuil psychologique de 5%, tandis que les contrats à terme sur le Brent sont tombés sous $100 le baril, à leur plus bas niveau depuis le 9 septembre, avant de clôturer à $100,34 le baril.

Cette détente du pétrole est intervenue sur fond de spéculations concernant une possible avancée dans les discussions sur le Moyen-Orient lors de l'Assemblée générale des Nations unies à New York cette semaine.