Wall Street termine en ordre dispersé, plombée par la tech

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, plombée par les mégacapitalisations et les titres de la tech alors que les investisseurs continuent de suivre avec attention l'évolution des négociations entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,29%, ou 148,01 points, à 51.712,71 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -27,79 points, soit -0,37% à 7.472,79 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -351,33 points, soit -1,32% à 26.166,602 points.

L'optimisme concernant l'intelligence artificielle (AI) qui porte Wall Street est remis en question par certains investisseurs qui s'interrogent sur les dépenses colossales consacrées à l'expansion des infrastructures par les hyperscalers.

"Il s’agit d’un secteur très influencé par le sentiment des investisseurs, et les titres de ce groupe ont tendance à évoluer de concert au quotidien", a déclaré Bill Northey, directeur principal des investissements chez US Bank.

"Mais si l’on prend un peu de recul (...) certains des fondamentaux les plus solides se trouvent dans le domaine du développement des centres de données dédiés à l’IA. Cela inclut à la fois les hyperscalers et bon nombre des composants nécessaires à la poursuite de ce développement."

La publication des résultats trimestriels de Micron Technology MU.O mercredi représente le prochain test pour le secteur.

Les prix du pétrole continuaient de baisser alors que l'optimisme prévalait concernant les négociations entre Téhéran et Washington, les deux parties faisant état de "grands progrès" lors de la première phase de leurs pourparlers qui s'est terminée lundi.

Aux valeurs, Abbvie ABBV.N a grimpé de 6,2% après avoir annoncé lundi le rachat de la société de biotechnologie Apogee Therapeutics APGE.O , une entreprise spécialisée dans le développement de médicaments contre les maladies inflammatoires, pour 10,9 milliards de dollars (9,52 milliards d'euros) et dont l'action s'envolait de 46,7%.

Aux valeurs, SpaceX SPCX.O a chuté de 16,4%, accusant sa plus grosse perte journalière depuis son entrée en Bourse et pesant sur le Nasdaq.

Alphabet GOOGL.O a concédé 5% alors que Meta META.O , Amazon AMZN.O et Microsoft MSFT.O ont perdu entre 2,3% et 4,7%.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)