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Trump menace de prison quiconque endommagerait un bassin qu'il a fait rénover
information fournie par AFP 23/06/2026 à 00:06

Un ouvrier nettoie l'eau du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial à Washington, le 22 juin 2026 ( AFP / Kent Nishimura )

Un ouvrier nettoie l'eau du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial à Washington, le 22 juin 2026 ( AFP / Kent Nishimura )

Donald Trump a menacé lundi de prison quiconque s'en prendrait à l'un de ses projets de rénovation, celui d'un immense bassin jouxtant le Lincoln Memorial à Washington, dont la réfection laborieuse est devenue un feuilleton politique.

"De toutes les NOMBREUSES statues et fontaines que nous avons reconstruites, rénovées, nettoyées et réparées, la seule à être vandalisée est le bassin", s'est indigné le président américain sur son réseau Truth Social.

"Rappelez-vous que la destruction ou même la tentative de destruction de ces choses est passible de dix ans de prison - Et ce sera totalement appliqué!" a-t-il menacé.

Un photographe de l'AFP a assisté lundi à deux interpellations à proximité du bassin.

Un gros plan du revêtement endommagé du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial, après des récents travaux de rénovation, le 22 juin 2026 à Washington ( AFP / Kent Nishimura )

Un gros plan du revêtement endommagé du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial, après des récents travaux de rénovation, le 22 juin 2026 à Washington ( AFP / Kent Nishimura )

Le bassin "retrouvera bientôt sa santé. Nous allons devoir vider l'eau pour réparer (...) deux petites zones, deux très petites zones", a-t-il ensuite dit à des journalistes à la Maison Blanche.

Infestation d'algues, peinture qui se décolle, coloration verdâtre: ce gigantesque miroir d'eau, site emblématique de la capitale américaine, rencontre un problème après l'autre depuis la rénovation décidée par Donald Trump.

Les opposants du dirigeant républicain y voient la métaphore d'une présidence ratée.

Des membres de la Garde nationale patrouillent le long du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial à Washington, le 22 juin 2026 ( AFP / Kent Nishimura )

Des membres de la Garde nationale patrouillent le long du bassin réfléchissant du Lincoln Memorial à Washington, le 22 juin 2026 ( AFP / Kent Nishimura )

Loin d'endosser la responsabilité de la situation, l'ancien promoteur immobilier a dénoncé de prétendus "saboteurs" qui auraient entaillé le revêtement du bassin ou déversé de l'engrais dans l'eau.

Le service de police des parcs nationaux a indiqué que 5 personnes avaient été interpellées pour "vandalisme" et que des contraventions avaient été dressées à 5 autres.

Le président américain a lancé nombre de travaux à Washington et à la Maison Blanche, dont beaucoup sont critiqués pour leur coût, les conditions opaques de l'attribution des chantiers ou leur caractère ostentatoire.

Donald Trump
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