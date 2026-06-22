Qualcomm serait sur le point de conclure un accord avec la start-up Modular, spécialisée dans les puces d'IA, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Qualcomm QCOM.O serait en pourparlers avancés en vue d'acquérir Modular Inc dans le cadre d'une opération valorisant le fabricant de puces d'IA à environ 4 milliards de dollars, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Si elle aboutit, cette opération marquerait une progression significative par rapport à la valorisation de 1,6 milliard de dollars obtenue par Modular lors d'un tour de table il y a tout juste neuf mois.

Fournisseur mondial de puces pour smartphones, Qualcomm s'efforce de réduire sa dépendance vis-à-vis du marché volatil de la téléphonie mobile en se diversifiant dans des secteurs en forte croissance tels que les processeurs pour centres de données et les puces pour véhicules autonomes.

Voici quelques détails:

* Un accord pourrait être annoncé dans les semaines à venir, même si les négociations pourraient encore échouer ou si les détails venaient à changer, a indiqué Bloomberg.

* Qualcomm n’a pas immédiatement répondu aux demandes de Reuters, tandis que Modular n’a pas pu être joint pour commenter l’information.

* Fondée en 2022, Modular a levé à ce jour un total de 380 millions de dollars, dont 250 millions lors d’un tour de table en septembre.

* Dans le cadre d’une autre opération, Qualcomm serait en pourparlers pour acquérir la start-up spécialisée dans les puces d’IA Tenstorrent pour un montant compris entre 8 et 10 milliards de dollars, a rapporté The Information la semaine dernière.