Wall Street termine en ordre dispersé ; le secteur des semi-conducteurs s'effondre tandis que Moderna rebondit

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec l'heure de clôture préliminaire des marchés, ajout de détails sur les marchés)

* L'indice des semi-conducteurs s'effondre alors que les investisseurs s'inquiètent des dépenses liées à l'IA

* Apple rebondit après la vague de ventes de jeudi

par Noel Randewich et Joel Jose

Wall Street a terminé la séance de vendredi sur une note mitigée, avec une forte baisse des valeurs des semi-conducteurs liées à l’IA et des hausses marquées pour Moderna et d’autres valeurs du secteur de la santé.

L'indice PHLX des puces électroniques .SOX a chuté, soulignant la volatilité récente des fabricants de puces liés à l'IA qui ont alimenté une grande partie des gains de Wall Street ces dernières années. Alors que certains investisseurs restent optimistes quant au potentiel de l'IA pour générer des bénéfices plus élevés, d'autres craignent que les dépenses massives consacrées à la construction de centres de données dédiés à l'IA ne mettent trop de temps à porter leurs fruits.

“Il est trop tôt pour conclure qu’une correction majeure se profile dans le secteur technologique, mais ce que je dirais, c’est que les questions relatives à la rentabilité et aux dépenses d’investissement ne sont certainement pas près de disparaître”, a déclaré David Stubbs, stratège en chef des investissements chez AlphaCore Wealth Advisory.

M. Stubbs a également averti que Wall Street pourrait être vulnérable aux signes indiquant que les entreprises américaines ne seraient pas en mesure de répondre aux attentes élevées des investisseurs en matière de bénéfices. Apple AAPL.O s’est partiellement redressé après la vague de ventes de jeudi, jour où la société a augmenté les prix de l’ , de l’iPad et du MacBook , invoquant la flambée des coûts des puces de mémoire et de stockage.

Moderna MRNA.O a bondi à son plus haut niveau depuis 2024 après que le développeur de médicaments a organisé un événement destiné aux investisseurs et présenté son portefeuille de produits. L’inflation américaine a dépassé les 4 % en mai, selon les données publiées jeudi, alors que la guerre en Iran a fait grimper les prix de l’énergie, entretenant ainsi la possibilité d’une hausse des taux de la Fed.

Bien que les cours du pétrole aient fortement reculé à mesure que les tensions au Moyen-Orient s’apaisaient, les hausses de prix récemment annoncées par Apple suggèrent que l’inflation reste une source de préoccupation, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

“Nous avons observé une dynamique similaire pendant la pandémie, lorsque les perturbations de la chaîne d’approvisionnement avaient limité l’accès aux semi-conducteurs. Aujourd’hui, nous assistons à un choc d’offre comparable, provoqué cette fois-ci par la mémoire, ce qui génère une nouvelle pression inflationniste”, a déclaré M. Hogan.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 19,81 points, soit 0,27 %, pour clôturer à 7 337,68 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a perdu 121,72 points, soit 0,48 %, à 25 236,88. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a reculé de 125,78 points, soit 0,23 %, pour s'établir à 51 794,84. Une information selon laquelle OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l’année prochaine a également pesé sur l’appétit pour le risque lié aux valeurs de l’IA.

Les actions de SpaceX SPCX.O ont évolué de manière mitigée pendant la majeure partie de la séance. Les fonds indiciels à gestion passive doivent acheter des milliards de dollars de ces actions avant leur intégration dans les indices Russell.

Par ailleurs, les inquiétudes liées aux taux d’intérêt ont persisté, les traders anticipant une hausse de 25 points de base et estimant à près de 27 % la probabilité d’une nouvelle hausse d’ici la fin de l’année, selon les données compilées par LSEG.

Une enquête a montré que la confiance des consommateurs américains s’était redressée par rapport aux plus bas historiques enregistrés en juin, même si les ménages restaient préoccupés par le coût élevé de la vie. ON Semiconductor ON.O a chuté après avoir conclu un accord en vue d’acquérir Synaptics SYNA.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards de dollars.