Wall Street termine en ordre dispersé, la "tech" chute

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, les inquiétudes concernant les valeurs de la "tech" persistant alors que la baisse des prix du pétrole a profité aux compagnies aériennes et au secteur du tourisme

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,35%, ou 182,06 points, à 51.848,90 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu -7,24 points, soit -0,10% à 7.358,22 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -110,40 points, soit -0,43% à 25.476,636 points.

Les prix du pétrole ont touché un plus bas depuis le début de la guerre, davantage de pétroliers devant transiter par le détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran avait assuré qu'aucun péage ne serait instauré dans le carrefour maritime.

Alors qu'un regain d'inquiétudes sur le coût des mesures prises par les groupes technologiques pour répondre aux défis de l'intelligence artificielle a entraîné mardi un recul des valeurs du secteur, les chiffres trimestriels du fabricant de puces Micron Technology MU.O seront surveillés de près par les investisseurs à la clôture des Bourses américaines.

Le fabricant de puces, dont l'action s'est envolée de plus de 268% depuis le début de l'année, a terminé en baisse de 0,3%.

Aux valeurs, le concepteur de puces Cerebras Systems

CBRS.O a chuté de 19,6% après avoir annoncé la veille prévoir une marge bénéficiaire annuelle inférieure à celles de ses concurrents, à l'occasion de la publication de ses premiers résultats en tant que société cotée.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS