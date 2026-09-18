Wall Street termine en ordre dispersé, entre Fed et taux élevés

Des opérateurs à la Bourse de New York le 16 septembre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé sans orientation claire vendredi, écartelée entre le crédit renouvelé des marchés à la stratégie de la Réservé fédérale (Fed) pour freiner l'inflation et les coûts d'emprunt toujours très élevés.

Le Dow Jones a cédé 0,18%, l'indice Nasdaq a pris 0,39% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,16%.

"Il y a indéniablement des dynamiques contradictoires" qui animent la place new-yorkaise, relève pour l'AFP Angelo Kourkafas, analyste du cabinet Edward Jones.

"Nous sommes quelque peu soulagés de constater que la crédibilité de la Fed reste intacte, mais cela ne change pas pour autant le fait que les taux d'intérêt continuent de grimper à des niveaux élevés et que de nombreuses incertitudes géopolitiques persistent", ajoute-t-il.

La banque centrale américaine a décidé mercredi, à l'unanimité et comme attendu, de relever ses taux d'un quart de point pour la première fois depuis l'été 2023. Elle a aussi laissé entrevoir la possibilité d'un autre tour de vis d'ici la fin de l'année.

En théorie, les marchés boursiers préfèrent un environnement accommodant, propice aux investissements.

Mais ils ont été cette fois rassurés par la détermination de l'institution à lutter contre la hausse des prix, malgré les appels répétés de la Maison Blanche à, au contraire, opter pour une politique monétaire plus souple.

Nombre d'analystes craignaient que Kevin Warsh, le patron de la Fed nommé par Donald Trump, cède aux pressions du président américain.

Les acteurs du marché continuent par ailleurs de surveiller les évolutions des taux obligataires, dont le haut niveau risque de pénaliser l'activité économique.

Vers 20H20 GMT, le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans remontait à 5%, contre 4,93% à la clôture la veille.

Fait inhabituel depuis le début du conflit au Moyen-Orient, cette hausse intervient un jour de recul des cours du pétrole, qui se maintiennent toutefois au-dessus de 100 dollars le baril.

Angelo Kourkafas estime qu'il s'agit avant tout de raisons techniques, avec l'expiration de certaines options, qui ne remet pas en question le lien entre le prix de l'or noir et celui des bons du Trésor.

Côté entreprises, le géant du streaming Netflix (-4,67% à 71,79 dollars) a pâti d'une révision à la baisse de son titre par la banque américaine Wells Fargo.

Les actions liées aux cryptomonnaies ont profité du retour du bitcoin au-dessus de 80.000 dollars.

Les plateformes d'échange Robinhood et Coinbase ont respectivement bondi de 9,12% et de 11,66%. Strategy, connu pour avoir accumulé la plus grande réserve privée de bitcoins, s'est envolé de 16,39%.

Les aciéristes Steel Dynamics (-4,11%) et Nucor Corporation (-6,32%) ont été sanctionnés pour des prévisions jugées trop timides pour le trimestre en cours.

Nasdaq