Wall Street termine en ordre dispersé en attendant la "tech"

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, les gains de Boeing et Coca-Cola prenant le pas sur les baisses observées dans le secteur des microprocesseurs, avant la publication de résultats d'entreprises de la "tech" cette semaine.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,03%, ou 537,24 points, à 52.747,32 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 15,60 points, soit 0,21% à 7.428,78 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de -55,17 points, soit -0,22% à 24.876,912 points.

L'industrie des semi-conducteurs reste sous pression, pénalisée une fois de plus par les doutes concernant les capitalisations boursières liées à l'essor de l'IA et par les inquiétudes face aux progrès réalisés par la Chine pour réduire sa dépendance vis-à-vis des entreprises occidentales.

Les investisseurs font également preuve de prudence avant la publication des résultats des géants de la technologie Microsoft, Amazon, Meta et Apple mercredi et jeudi, surtout après les ventes qui ont suivi la semaine dernière les mises à jour des plans d'investissement ambitieux d'Alphabet et de Tesla.

La Fed doit en outre rendre mercredi sa décision sur les taux, dans un contexte de craintes inflationnistes renforcées en raison de l'escalade militaire au Moyen-Orient plus tôt ce mois-ci.

Aux valeurs, Coca-Cola KO.N , qui a revu à la hausse ses prévisions annuelles de chiffre d'affaires et de bénéfice, a gagné 5%.

Boeing BA.N a bondi de 4,8% après que le constructeur aéronautique a dégagé un flux de trésorerie disponible positif, ses plans de redressement ayant pris de l'ampleur.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Bureau de Paris)