Wall Street termine en ordre dispersé, Broadcom pesant sur le secteur technologique, tandis que les actions européennes progressent ; le pétrole recule

Les marchés boursiers mondiaux ont légèrement progressé jeudi dans un contexte de séance agitée, les gains européens ayant été suivis d'une séance mitigée à Wall Street , les investisseurs évaluant un ralentissement de la dynamique de l'IA, tandis que les prix du pétrole ont chuté, pénalisés par un cessez-le-feu entre Israël et le Liban. Aux États-Unis, l'indice de référence S&P 500 a effacé ses pertes matinales pour terminer en hausse, et le Dow Jones Industrial Average a atteint un record de clôture, tandis que le Nasdaq a légèrement reculé, les valeurs technologiques tirant les cours vers le bas et les valeurs de la santé et financières menant la hausse. Le Dow .DJI a progressé de 1,73%, le S&P 500 .SPX a gagné 0,41% et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 0,09%. Les actions de Broadcom AVGO.O ont chuté de plus de 12%, entraînant dans leur sillage l'ensemble des valeurs du secteur des semi-conducteurs, après que les résultats du fabricant de puces ont déçu les investisseurs qui avaient misé sur une forte hausse de la demande pour ses puces d'IA sur mesure. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX a perdu 2,2%. Les bourses européennes .STOXX ont progressé de 0,52%. L'indice MSCI des actions mondiales .MIWD00000PUS a gagné 0,09%. « Nous avons constaté une légère faiblesse chez les valeurs du secteur des puces électroniques suite aux nouvelles décevantes de Broadcom hier soir », a déclaré James St. Aubin, directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management. « L'évolution du secteur technologique aujourd'hui illustre bien à quel point le sentiment peut être fragile pour un groupe de titres qui enregistre des gains massifs en peu de temps. » BAISSE DU PÉTROLE BRUT Les efforts du président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats au Liban ont été compromis après que le mouvement pro-iranien du Hezbollah a rejeté le nouveau cessez-le-feu et qu’Israël a déclaré qu’il ne retirerait pas ses troupes du pays. La Chambre des représentants américaine, à majorité républicaine, a également approuvé mercredi une résolution sur les pouvoirs de guerre visant à empêcher Trump de poursuivre le conflit contre l'Iran. Cette mesure est toutefois largement symbolique, car elle doit encore être adoptée par le Sénat et nécessiterait une majorité des deux tiers dans les deux chambres pour passer outre un veto présidentiel quasi certain. « Ces nouvelles sont probablement positives sur le plan géopolitique et le marché s'en réjouit pour l'instant. Nous avons constaté une forte volatilité autour des actualités géopolitiques dans les deux sens et je dirais que, dans l'ensemble, l'accord de cessez-le-feu est positif », a déclaré St. Aubin. Les cours du Brent LCOc1 ont chuté de près de 3% pour s'établir à 95,03 dollars le baril. LE YEN FLOTTE AUTOUR DE 160 Sur les marchés des changes, les investisseurs étaient à l'affût d'une éventuelle intervention officielle alors que le yen japonais oscillait près du seuil clé des 160. Le secrétaire général du Cabinet, Minoru Kihara, avait déclaré à Tokyo qu’il s’attendait à ce que la banque centrale coordonne ses mesures avec le gouvernement après que le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, eut donné de nouvelles indications qu’une hausse des taux d’intérêt était envisagée ce mois-ci . Le yen japonais JPY= s'est raffermi de 0,02% face au billet vert, à 160,02 yens pour un dollar. L'euro EUR= a progressé de 0,12% à 1,1609 $. Face au franc suisse CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,3% à 0,789. L'indice du dollar =USD , qui mesure la valeur du billet vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le yen et l'euro, est resté stable à 99,46. Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé dans l'ensemble. Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a reculé de 1,4 point de base à 4,477%. L'or au comptant XAU= a progressé de 1,03% à 4.477,51 dollars l'once. Le bitcoin BTC= a reculé de 2,53% à 63.265,22 dollars.