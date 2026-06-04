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Wall Street termine en ordre dispersé, Broadcom pesant sur le secteur technologique, tandis que les actions européennes progressent ; le pétrole recule
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 23:07

Les marchés boursiers mondiaux
ont légèrement progressé jeudi dans un contexte de séance
agitée, les gains européens ayant été suivis d'une séance
mitigée à Wall Street , les investisseurs évaluant un
ralentissement de la dynamique de l'IA, tandis que les prix du
pétrole ont chuté, pénalisés par un cessez-le-feu entre Israël
et le Liban.
    Aux États-Unis, l'indice de référence S&P 500 a effacé ses
pertes matinales pour terminer en hausse, et le Dow Jones
Industrial Average a atteint un record de clôture, tandis que le
Nasdaq a légèrement reculé, les valeurs technologiques tirant
les cours vers le bas et les valeurs de la santé et financières
menant la hausse.
    Le Dow  .DJI  a progressé de 1,73%, le S&P 500  .SPX  a
gagné 0,41% et le Nasdaq Composite  .IXIC  a reculé de 0,09%.
Les actions de Broadcom  AVGO.O  ont chuté  de plus de
12%, entraînant dans leur sillage l'ensemble des valeurs du
secteur des semi-conducteurs, après que les résultats du
fabricant de puces ont déçu les investisseurs qui avaient misé
sur une forte hausse de la demande pour ses puces d'IA sur
mesure. L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie  .SOX  a
perdu 2,2%.
    Les bourses européennes  .STOXX  ont progressé de 0,52%.
L'indice MSCI des actions mondiales  .MIWD00000PUS  a gagné
0,09%.
    « Nous avons constaté une légère faiblesse chez les valeurs
du secteur des puces électroniques suite aux nouvelles
décevantes de Broadcom hier soir », a déclaré James St. Aubin,
directeur des investissements chez Ocean Park Asset Management.
    « L'évolution du secteur technologique aujourd'hui illustre
bien à quel point le sentiment peut être fragile pour un groupe
de titres qui enregistre des gains massifs en peu de temps. »
     
    BAISSE DU PÉTROLE BRUT
    Les efforts du président américain Donald Trump pour mettre
fin aux combats au Liban ont été compromis après que le
mouvement pro-iranien du Hezbollah a rejeté le nouveau
cessez-le-feu  et qu’Israël a déclaré qu’il ne retirerait
pas ses troupes du pays.
La Chambre des représentants américaine, à majorité
républicaine, a également approuvé mercredi une résolution sur
les pouvoirs de guerre  visant à empêcher Trump de
poursuivre le conflit contre l'Iran. 
    Cette mesure est toutefois largement symbolique, car elle
doit encore être adoptée par le Sénat et nécessiterait une
majorité des deux tiers dans les deux chambres pour passer outre
un veto présidentiel quasi certain.
    « Ces nouvelles sont probablement positives sur le plan
géopolitique et le marché s'en réjouit pour l'instant. Nous
avons constaté une forte volatilité autour des actualités
géopolitiques dans les deux sens et je dirais que, dans
l'ensemble, l'accord de cessez-le-feu est positif », a déclaré
St. Aubin.
    Les cours du Brent  LCOc1  ont chuté de près de 3% pour
s'établir à 95,03 dollars le baril.
     
    LE YEN FLOTTE AUTOUR DE 160
    Sur les marchés des changes, les investisseurs étaient à
l'affût d'une éventuelle intervention officielle alors que le
yen japonais oscillait près du seuil clé des 160.
Le secrétaire général du Cabinet, Minoru Kihara, avait déclaré à
Tokyo qu’il s’attendait à ce que la banque centrale coordonne
ses mesures  avec le gouvernement après que le gouverneur
de la Banque du Japon, Kazuo Ueda, eut donné de nouvelles
indications  qu’une hausse des taux d’intérêt était
envisagée ce mois-ci .
    Le yen japonais  JPY=  s'est raffermi de 0,02% face au
billet vert, à 160,02 yens pour un dollar.
    L'euro  EUR=  a progressé de 0,12% à 1,1609 $. Face au franc
suisse  CHF= , le dollar s'est affaibli de 0,3% à 0,789.
    L'indice du dollar  =USD , qui mesure la valeur du billet
vert par rapport à un panier de devises comprenant notamment le
yen et l'euro, est resté stable à 99,46.
    Les rendements des bons du Trésor américain ont baissé dans
l'ensemble. Le rendement des obligations américaines de
référence à 10 ans  US10YT=RR  a reculé de 1,4 point de base à
4,477%.
    L'or au comptant  XAU=  a progressé de 1,03% à 4.477,51
dollars l'once. Le bitcoin  BTC=  a reculé de 2,53% à 63.265,22
dollars.

Valeurs associées

BROADCOM
418,9100 USD NASDAQ -12,59%
BTC/USD
63 157,7892 USD CryptoCompare -0,11%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 561,93 Pts Index Ex +1,73%
EUR/USD SPOT
1,1614 USD Six - Forex 1 +0,01%
NASDAQ Composite
26 830,96 Pts Index Ex -0,09%
Nikkei 225
67 470,69 Pts Six - Forex 1 0,00%
Or
4 475,45 USD Six - Forex 1 0,00%
Pétrole Brent
95,29 USD Ice Europ -2,16%
Pétrole WTI
92,93 USD Ice Europ -3,02%
S&P 500 INDEX
7 584,31 Pts CBOE +0,41%
STOXX Europe 600
624,45 Pts DJ STOXX +0,52%
USA BENCHMARK 10A
4,515 Rates -0,30%
USD/CHF SPOT
0,7894 Six - Forex 1 +0,03%
USD/JPY SPOT
159,9910 Six - Forex 1 +0,01%
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