Zelensky propose une rencontre en tête-à-tête dans une lettre ouverte à Poutine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky le 3 juin 2026 à Kiev ( AFP / Tetiana DZHAFAROVA )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a proposé une rencontre directe à son homologue russe dans une lettre à Vladimir Poutine publiée jeudi, alors que celui-ci venait de reconnaître que la Russie devait renforcer ses défenses antiaériennes après une série de frappes de drones ukrainiens.

Le Kremlin a indiqué que le président Poutine n'avait pas encore vu la lettre mais que M. Zelensky pouvait "à tout moment" venir le rencontrer, "à Moscou", ce que le président ukrainien écarte dans sa missive.

"L'Ukraine propose de mettre fin à cette guerre via un contact direct entre vous et nous. Je propose une rencontre", a écrit Volodymyr Zelensky, suggérant "la Suisse, la Turquie et les pays du monde arabe".

Il a ajouté que l'Ukraine était "prête à un cessez-le-feu complet pour la durée des négociations" auxquelles il estime que l'Europe et les Etats-Unis doivent participer.

Une rencontre ente les deux dirigeants serait "super", a déclaré le président américain Donald Trump, en soulignant que la Russie et l'Ukraine devront "faire des compromis".

La lettre de Volodymyr Zelensky est publiée au lendemain de frappes de drones ukrainiens sur un terminal pétrolier et une base navale militaire de Saint-Pétersbourg, ville natale de Vladimir Poutine où débutait le traditionnel Forum économique international (SPIEF).

Le président ukrainien s'est rarement adressé directement à son homologue russe depuis le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, mais il a appelé plusieurs fois à une rencontre, estimant que seul un face-à-face pourrait mener à un accord.

Les efforts de négociation sous médiation américaine sont au point mort depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Moscou exige de Kiev des concessions politiques et territoriales, notamment un retrait complet de la région de Donetsk, partiellement contrôlée par Moscou, que rejettent l'Ukraine, les assimilant à une capitulation.

Kiev a également fait à plusieurs reprise la proposition d'un cessez-le-feu prolongé pour favoriser des négociations. Mais Moscou rejette cette idée, arguant que cela permettrait à l'armée ukrainienne de se renforcer.

Le président russe a de nouveau questionné la légitimité de son homologue ukrainien à mener des négociations, soulignant jeudi que le mandat de M. Zelensky a expiré en 2024.

Sous la loi martiale en vigueur depuis le déclenchement de l'invasion russe de l'Ukraine, aucune élection ne peut avoir lieu.

- "Renforcer la défense antiaérienne" -

Vladimir Poutine a déjà dit qu'il ne serait prêt à une rencontre avec M. Zelensky qu'une fois qu'un accord de paix aurait été entièrement finalisé par les équipes de négociations.

"Zelensky peut venir à tout moment à Moscou", a déclaré de son côté le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov, selon des propos cités par les médias d'Etat russes.

La publication de cette lettre a eu lieu alors que le président russe reconnaissait que la Russie doit "améliorer" et "renforcer" sa défense antiaérienne.

L'Ukraine a récemment intensifié ses frappes de drones sur les territoires occupés et la Russie en représailles aux bombardements russes quotidiens contre son territoire.

"Si vous ne parvenez pas tout seul à la conclusion qu'il est temps de mettre fin à cette guerre, l'Ukraine continuera à se battre pour son existence", affirme M. Zelensky dans sa lettre.

Le président russe Vladimir Poutine lors d'une rencontre avec la presse étrangère à Saint-Pétersbourg le 4 juin 2026 ( POOL / Dmitry LOVETSKY )

M. Poutine a lui affirmé depuis Saint-Pétersbourg être toujours prêt à négocier avec Kiev un accord de sortie du conflit, qui n'exclut pas selon lui un contrôle total de Moscou sur le Donbass, bassin minier dans l'est de l'Ukraine dont fait partie Donetsk.

Le dirigeant russe a par ailleurs affirmé que les troupes de Moscou avancent "sur l'ensemble de la ligne de front".

Une analyse par l'AFP des données de l'Institut pour l'étude de la guerre (ISW) montre cependant que l'Ukraine a repris aux Russes quelque 282 km2 en mai, réduisant pour le deuxième mois d'affilée la zone de son territoire contrôlée par Moscou, qui gagnait du terrain depuis l'automne 2023.