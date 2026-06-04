Trump débloque 700 millions de dollars pour le charbon, l'opposition furieuse

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale, le 4 juin 2026 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump a annoncé jeudi un investissement de 700 millions de dollars dans l'industrie du charbon pour maintenir en activité des mines, mais aussi construire deux nouvelles centrales, provoquant la colère de l'opposition démocrate.

Lors d'une conférence de presse, le président américain a souligné que les Etats dans lesquels se trouvent ces sites, 14 centrales et 42 mines existantes, avaient tous majoritairement voté pour lui lors du dernier scrutin présidentiel.

"Notre action va permettre à ces infrastructures d'investir et de se moderniser", a expliqué Donald Trump, "ce qui prolongera leur durée de vie de plusieurs décennies, renforcera la fiabilité de notre réseau électrique et, le plus important, maintiendra les tarifs de l'électricité très bas."

L'enveloppe débloquée servira aussi à la construction d'un terminal maritime à Oakland (Californie), destiné notamment à l'exportation du charbon, a dit le président américain.

La production de charbon aux Etats-Unis a été divisée par deux entre 2005, un pic, et 2020. Elle a atteint un point bas en 2024, avant de rebondir l'an dernier, selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Sur les quatre premiers mois de 2026, elle a même légèrement accéléré.

Selon un rapport de l'observatoire Global Energy Monitor, les Etats-Unis sont la seule grande économie à avoir sensiblement augmenté leur consommation de charbon en 2025.

Jusqu'ici, la décélération du charbon aux Etats-Unis était d'abord liée à une perte de compétitivité par rapport à d'autres pays, notamment la Chine, mais aussi à des préoccupations environnementales.

Le charbon est l'un des principaux responsables des émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent la planète, et son abandon progressif est considéré comme essentiel pour lutter contre le changement climatique.

Lors de la conférence de presse, Donald Trump a évoqué le "magnifique charbon propre". Environ 9% de l'énergie consommée aux Etats-Unis en 2025 provenait du charbon, selon l'EIA, soit autant que les énergies renouvelables.

- "Favoriser les pollueurs" -

Le président a précisé que les deux nouvelles centrales seraient situées en Virginie occidentale et en Alaska, construites "avec une technologie toute nouvelle, très propre".

La dernière mise en service d'une centrale à charbon aux Etats-Unis remonte à 2013. Il s'agit du Sandy Creek Energy Center à McLennan, au Texas.

Une étude menée par six universités a estimé que les émissions de centrales à charbon ont provoqué la mort de 460.000 personnes sur la période comprise entre 1999 et 2000.

"Le précédent gouvernement de (Joe) Biden était allé si loin pour soutenir des sources d'électricité massivement subventionnées, intermittentes et tributaires de la météo que notre réseau électrique était à risque", a dit le ministre chargé de la gestion des terres fédérales, Doug Burgum, lors du point de presse à la Maison Blanche.

"Vous avez compris à quel point le charbon était essentiel. C'est la colonne vertébrale de l'énergie américaine fiable, abordable et sûre", a ajouté le ministre.

"Consacrer 700 millions de dollars à une source d'énergie sale et inefficace favorise les pollueurs au détriment des Américains, alors que l'on traverse une crise énergétique provoquée par Trump", a réagi, sur X, la coalition parlementaire SEEC, qui comprend une centaine d'élus démocrates de la Chambre des représentants favorables aux énergies renouvelables et à la protection de l'environnement.

La guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran a entraîné la fermeture du détroit d'Ormuz, point de passage obligé pour 20% du pétrole et du gaz mondial, faisant grimper de plus de 50% le prix de l'or noir.

Une étude publiée en 2025 par la banque Lazard a calculé que le coût de l'électricité produite par des sources d'énergie renouvelables était compétitif par rapport à celui des énergies fossiles, dont le charbon, même sans subventions publiques.

Depuis sa prise de fonctions, Donald Trump a donné la priorité aux énergies fossiles dans la politique énergétique américaine au détriment des énergies renouvelables, en particulier l'éolien.

Il a suspendu l'attribution de nouveaux permis pour des champs éoliens et obtenu de plusieurs énergéticiens l'abandon de projets majeurs et tenté de bloquer, en vain, ceux qui étaient en voie de réalisation.