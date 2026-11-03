 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine en ordre dispersé avant le résultat des élections
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 22:18

Ajouter Boursorama à vos sources

* Le Dow Jones cède 0,38%, le S&P-500 gagne 0,36% et le Nasdaq prend 0,83%

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi dans l'attente du verdict des élections de mi-mandat au Congrès, le Nasdaq tirant son épingle du jeu à la faveur d'un rebond des grandes valeurs technologiques.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,38%, ou 197,26 points, à 51.786,72 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 27,52 points, soit 0,36%, à 7.568,92 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 207,65 points, soit 0,83%, à 25.372,009 points.

Les poids lourds de l'IA ont porté le Nasdaq après avoir été sérieusement chahutés ces dernières séances, même si Apple a reculé, le fabricant de l'iPhone rejoignant la liste des géants de la tech dont les résultats trimestriels n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Apple AAPL.O a perdu 1,9% après avoir averti que la hausse du coût des puces mémoire pourrait peser sur sa marge brute pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année.

A l'inverse, le fabricant de puces Micron Technology MU.O a progressé de 2,6%, tandis que Nvidia NVDA.O a rebondi de 2,3% après quatre séances de baisse.

"On assiste à une bascule des valeurs technologiques refuges, comme Apple, vers des valeurs technologiques plus risquées, comme les fabricants de puces", a déclaré Jay Hatfield, directeur général d'Infrastructure Capital Management.

(Rédigé par Noel Randewich à San Francisco ; version française Tangi Salaün)

Valeurs associées

APPLE
331,9000 USD NASDAQ -1,90%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 786,72 Pts Index Ex -0,38%
MICRON TECHNOLOGY
855,1000 USD NASDAQ +2,58%
NASDAQ Composite
25 372,01 Pts Index Ex +0,83%
NVIDIA
206,6900 USD NASDAQ +2,29%
S&P 500 INDEX
7 568,92 Pts CBOE +0,36%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
104,47 +0,14%
2CRSI
16,59 +22,25%
CAC 40
8 020,31 -0,34%
ALSTOM
11,125 -4,79%
TOTALENERGIES
82,71 -1,08%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank