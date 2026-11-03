Wall Street termine en ordre dispersé avant le résultat des élections

* Le Dow Jones cède 0,38%, le S&P-500 gagne 0,36% et le Nasdaq prend 0,83%

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé mardi dans l'attente du verdict des élections de mi-mandat au Congrès, le Nasdaq tirant son épingle du jeu à la faveur d'un rebond des grandes valeurs technologiques.

L'indice Dow Jones .DJI a cédé 0,38%, ou 197,26 points, à 51.786,72 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 27,52 points, soit 0,36%, à 7.568,92 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 207,65 points, soit 0,83%, à 25.372,009 points.

Les poids lourds de l'IA ont porté le Nasdaq après avoir été sérieusement chahutés ces dernières séances, même si Apple a reculé, le fabricant de l'iPhone rejoignant la liste des géants de la tech dont les résultats trimestriels n'ont pas réussi à convaincre les investisseurs.

Apple AAPL.O a perdu 1,9% après avoir averti que la hausse du coût des puces mémoire pourrait peser sur sa marge brute pour le trimestre crucial des fêtes de fin d'année.

A l'inverse, le fabricant de puces Micron Technology MU.O a progressé de 2,6%, tandis que Nvidia NVDA.O a rebondi de 2,3% après quatre séances de baisse.

"On assiste à une bascule des valeurs technologiques refuges, comme Apple, vers des valeurs technologiques plus risquées, comme les fabricants de puces", a déclaré Jay Hatfield, directeur général d'Infrastructure Capital Management.

(Rédigé par Noel Randewich à San Francisco ; version française Tangi Salaün)