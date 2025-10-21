Wall Street termine en ordre dispersé

par Stephen Culp

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones ayant enregistré des gains, tandis que la faiblesse du secteur des semi-conducteurs a pesé sur le Nasdaq, sur fond de publication d'un éventail de résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,47%, ou 218,16 points, à 46.924,74 points.

Le S&P-500 .SPX , plus large, a perdu 0,22 point, soit 0,001%, à 6.735,35 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 36,88 points (0,16%) à 22.953,67 points.

La saison des résultats s'est intensifiée, avec des poids lourds tels que General Motors, GE Aerospace, 3M et Coca-Cola, qui ont globalement publié des résultats rassurants.

Mais alors que les principaux indices de Wall Street se situent à des niveaux presque record et que les valorisations continuent de croître, il est possible que des résultats trimestriels solides ne suffisent pas à nourrir l'appétit des investisseurs pour le risque.

"Nous nous trouvons dans un petit moment d'indécision, où personne n'a réellement un avis tranché sur quoi que ce soit", a commenté Michael Green, stratégiste en chef de Simplify Asset Management, à Philadelphie.

"Cela se voit dans les réactions modérées (...) aux résultats meilleurs qu'attendu", a-t-il poursuivi. "Les entreprises continuent de voir leurs marges progresser légèrement, ce qui suggère qu'elles répercutent les droits de douane, peut-être sur les importateurs".

General Motors GM.N a bondi de 14,9% après avoir revu ses prévisions à la hausse et dit s'attendre à un impact des droits de douane moins important que prévu.

Coca-Cola KO.N a également grimpé de 4,1% à la suite de la publication de résultats meilleurs qu'attendu, grâce à une demande solide des consommateurs, tandis que 3M MMM.N a progressé de 7,7% après avoir revu à la hausse sa prévision annuelle.

Pour l'heure, 78 des entreprises du S&P-500 ont publié leurs résultats du troisième trimestre. Parmi elles, 87% ont battu les attentes de Wall Street.

Reste que la paralysie de l'administration fédérale américaine ("shutdown"), entrée dans sa troisième semaine, laisse investisseurs, économistes et décideurs politiques dans le brouillard du fait de l'absence de données économiques officielles.

