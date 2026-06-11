Mondial-2026: C'est parti à Mexico

Le stade Azteca de Mexico juste avant le coup d'envoi du match d'ouverture de la Coupe du monde entre le Mexique et l'Afrique du Sud le 11 juin 2026 ( AFP / Rodrigo OROPEZA )

La "fiesta del futbol" a commencé à Mexico: après une cérémonie tout en couleur et en musique, le coup d'envoi tant attendu du Mondial-2026 a été donné jeudi pour le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud.

Et le premier but n'a pas tardé: l'ailier mexicain Julian Quinones, ouvrant le score pour le pays coorganisateur dès la 9e minute.

. "Ahorita, Mexico !"

"Mexico, c'est maintenant !" A 13h06 locales (21h06 à Paris) avec un peu de retard sur l'horaire prévu, l'arbitre brésilien Wilton Sampaio a sifflé le début du premier des 104 matches de cette Coupe du monde hors norme, disputée à 48 équipes et dans trois pays différents (Etats-Unis, Mexique, Canada). Une affiche en forme de remake du match d'ouverture du Mondial-2010, que les aficionados du ballon rond espèrent spectaculaire, histoire de lancer sous les meilleurs auspices ce tournoi déjà bien tourmenté.

Les quelque 80.000 spectateurs du stade Azteca n'ont pas tardé à vibrer puisqu'à la 9e minute, l'attaquant mexicain Julian Quinones a inscrit le premier but de la compétition.

L'ailier Julian Quinones se précipite vers le banc mexicain après avoir inscrit le premier but du Mondial-2026 àla 9e minute du match d'ouverture contre l'Afrique du Sud le 11 juin 2026 à Mexico ( AFP / Rodrigo OROPEZA )

L'enceinte mexicaine, qui accueille son troisième match d'ouverture après 1970 et 1986 - un record -, avait d'abord été le théâtre d'un spectacle musical d'une vingtaine de minutes avec, en vedette la pop-star colombienne Shakira qui a interprété "Dai Dai", une chanson créée pour l'occasion, accompagnée par le roi négiran de l'afrobeat Burna Boy, au milieu de dizaines de danseuses et danseurs.

Le ténor italien Andrea Bocelli a ensuite interprété l'hymne national du Mondial, intitulé "DNA", mélange d'opéra et de musique électronique produit par le DJ français David Guetta. Sur quoi est apparue le trophée de la Coupe du monde, présenté par Gianni Infantino et l'actrice mexicaine Salma Hayek sous les vivats du public.

Avant ces festivités, sous un ciel d'abord ensoleillé qui a fait place aux nuages, quelques incidents se sont produits dans la capitale mexicaine. Des milliers de supporters ont tenté d'accéder à la fan zone installée sur la place du Zocalo, créant d'importantes bousculades.

Depuis plusieurs jours, s'est exprimée dans les rues une grogne sociale faisant craindre des perturbations. Au moment du coup d'envoi du premier match, des heurts se sont produits entre plusieurs dizaines de manifestants et les forces de l'ordre à l'extérieur du stade, rapporte un journaliste de l'AFP.

Cette journée inaugurale 100% mexicaine offrira une deuxième rencontre en soirée à Guadalajara, entre la Corée du Sud et la République tchèque, avant que le curseur ne se déplace vendredi 4.000 km plus au nord-est, à Toronto pour Canada-Bosnie, puis 3.500 km plus au sud-ouest à Los Angeles pour Etats-Unis-Paraguay.

. Omar Artan arbitrera la Supercoupe d'Europe entre le PSG et Aston Villa

L'arbitre somalien Omar Artan, refoulé samedi des Etats-Unis où il devait officier lors du Mondial-2026, sera au sifflet de la Supercoupe d'Europe le 12 août prochain entre le PSG et Aston Villa, a annoncé jeudi l'UEFA.

"Le football est fait pour rapprocher les gens, et l'UEFA souhaite témoigner son respect à Omar et à ses remarquables qualités d'arbitrage", déclare le patron de l'instance européenne, Aleksander Ceferin, cité dans un communiqué.

L'immense déception vécue par Omar Artan, désigné arbitre africain de l'année en 2025, a suscité l'indignation en Somalie, où il a été reçu en héros à son retour mercredi, et est devenue le symbole du durcissement de la politique migratoire des Etats-Unis, censés accueillir la planète entière lors de la plus grande compétition de football au monde.

. La Côte d'Ivoire et le Sénégal sans supporters

La Côte d'Ivoire et le Sénégal joueront pour la première fois un Mondial sans avoir pu envoyer de délégations de supporters venus du pays, faute d'avoir pu obtenir des visas pour les Etats-Unis, ont déploré jeudi auprès de l'AFP des représentants sénégalais et ivoiriens.

Pour soutenir les Lions de la Teranga, l'Etat sénégalais va octroyer 400 billets par match de l'équipe à des ressortissants sénégalais déjà présents sur le territoire.

. Les Bleus à l'entraînement

Le gardien français Brice Samba (à droite) parle aux journalistes avant un entraînement des Bleus le 11 juin 2026 à la Bentley University de Boston le 11 juin 2026 ( AFP / FRANCK FIFE )

Finaliste malheureuse en 2022, l'équipe de France, arrivée mercredi après-midi, a elle pris ses quartiers à Boston. A cinq jours de leur premier match contre le Sénégal, les Bleus se sont retrouvés jeudi sur les terrains du campus de l'université de Bentley à Waltham, ville du Massachusetts à environ 17 km de Boston, pour une première séance d'entraînement.

La sélection argentine, championne du monde en titre, a convoqué Marcos Senesi en remplacement du Marseillais Leonardo Balerdi, contraint au forfait en raison d’une blessure musculaire.

Demi-finaliste surprise il y a quatre ans au Qatar, le Maroc devra faire sans l'ailier du Bétis Séville Abde Ezzalzouli et le défenseur de Marseille Nayef Aguerd, tous deux blessés et écartés de la sélection à deux jours du premier match des Lions de l'Atlas face au Brésil dans le choc du groupe C.