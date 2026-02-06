Wall Street termine en nette hausse avec l'IA

*

Le Dow Jones gagne/cède {.DJI;PCTCHNG}%, le S&P-500 {.SPX;PCTCHNG:2}% et le Nasdaq {.IXIC;PCTCHNG:2}%

Wall Street a terminé vendredi en nette hausse, le Dow Jones atteignant un record à 50.000 points, tandis que Nvidia et d'autres valeurs liées aux semi-conducteurs ont flambé et qu'Amazon a lourdement chuté après avoir averti d'une forte hausse de ses dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,47%, ou 1 206,95 points, à 50.115,67 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 133,90 points, soit 1,97% à 6.932,30 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 490,63 points, soit 2,18% à 23.031,213 points.

Amazon AMZN.O a perdu près de 5,57% après avoir annoncé prévoir une hausse de plus de ses dépenses d'investissement cette année, intensifiant la course à la domination des technologies d'intelligence artificielle, après une annonce similaire d'Alphabet GOOGL.O (-2,53%) mercredi.

Les valeurs des semi-conducteurs ont progressé dans l'anticipation de bénéfices liés à l'augmentation des dépenses consacrées aux centres de données dédiés à l'IA par Amazon et Alphabet.

Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom

AVGO.O ont tous bondi de plus de 7%.

Les rebonds enregistrés vendredi par le S&P 500 et le Nasdaq font suite à trois séances consécutives de baisse, marquées par des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle.

Plusieurs sociétés de logiciels ont été pénalisées cette semaine par la crainte que l'IA n'accroisse la concurrence et ne pèse sur leurs marges, tandis que les investisseurs s'inquiètent également de valorisations jugées élevées après plusieurs années de fortes hausses des valeurs liées à l'IA.

Les sociétés de logiciels et de services de données ont rebondi après leurs récentes pertes.

CrowdStrike CRWD.O et Palantir PLTR.O ont progressé de plus de 4,5% chacune.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a reculé pour la première fois en trois séances.

(version française Nicolas Delame)