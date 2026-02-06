 Aller au contenu principal
Wall Street termine en nette hausse avec l'IA
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 22:25

*

Le Dow Jones gagne/cède {.DJI;PCTCHNG}%, le S&P-500 {.SPX;PCTCHNG:2}% et le Nasdaq {.IXIC;PCTCHNG:2}%

Wall Street a terminé vendredi en nette hausse, le Dow Jones atteignant un record à 50.000 points, tandis que Nvidia et d'autres valeurs liées aux semi-conducteurs ont flambé et qu'Amazon a lourdement chuté après avoir averti d'une forte hausse de ses dépenses dans les infrastructures d'intelligence artificielle.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 2,47%, ou 1 206,95 points, à 50.115,67 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 133,90 points, soit 1,97% à 6.932,30 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 490,63 points, soit 2,18% à 23.031,213 points.

Amazon AMZN.O a perdu près de 5,57% après avoir annoncé prévoir une hausse de plus de ses dépenses d'investissement cette année, intensifiant la course à la domination des technologies d'intelligence artificielle, après une annonce similaire d'Alphabet GOOGL.O (-2,53%) mercredi.

Les valeurs des semi-conducteurs ont progressé dans l'anticipation de bénéfices liés à l'augmentation des dépenses consacrées aux centres de données dédiés à l'IA par Amazon et Alphabet.

Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom

AVGO.O ont tous bondi de plus de 7%.

Les rebonds enregistrés vendredi par le S&P 500 et le Nasdaq font suite à trois séances consécutives de baisse, marquées par des inquiétudes liées à l'intelligence artificielle.

Plusieurs sociétés de logiciels ont été pénalisées cette semaine par la crainte que l'IA n'accroisse la concurrence et ne pèse sur leurs marges, tandis que les investisseurs s'inquiètent également de valorisations jugées élevées après plusieurs années de fortes hausses des valeurs liées à l'IA.

Les sociétés de logiciels et de services de données ont rebondi après leurs récentes pertes.

CrowdStrike CRWD.O et Palantir PLTR.O ont progressé de plus de 4,5% chacune.

L'indice de volatilité CBOE .VIX , baromètre de la peur à Wall Street, a reculé pour la première fois en trois séances.

(version française Nicolas Delame)

Valeurs associées

ALPHABET-A
322,8100 USD NASDAQ -2,55%
AMAZON.COM
210,3200 USD NASDAQ -5,55%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
208,4400 USD NASDAQ +8,28%
BROADCOM
332,9200 USD NASDAQ +7,22%
CROWDSTRIKE
395,5000 USD NASDAQ +4,86%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 115,67 Pts Index Ex +2,47%
MOLINA HEALTHCAR
131,705 USD NYSE -25,55%
NASDAQ Composite
23 031,21 Pts Index Ex +2,18%
NVIDIA
185,6800 USD NASDAQ +8,03%
PALANTIR TECHNOLOGIES
135,9000 USD NASDAQ +4,53%
REDDIT RG-A
139,880 USD NYSE -7,41%
ROBLOX RG-A
66,380 USD NYSE +9,65%
S&P 500 INDEX
6 932,30 Pts CBOE +1,97%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

