Wall Street termine en nette hausse

La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi, portée par les valeurs technologiques, alors que plusieurs grosses entreprises comme Tesla, IBM et Coca-Cola doivent publier leurs résultats cette semaine.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,12%, ou 515,97 points, à 46.706,58 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 71,12 points, soit 1,07%, à 6.735,13 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 310,57 points, soit 1,37%, à 22.990,543 points.

Les résultats trimestriels globalement positifs publiés la semaine dernière ont contribué à raviver l'appétit des investisseurs pour le risque, d'autant que ces derniers tablent sur de nouvelles baisses des taux de la Réserve fédérale d'ici la fin de l'année.

Les investisseurs surveillent également les conséquences du "shutdown", la fermeture des services fédéraux, qui en est maintenant à son 20e jour et qui a empêché la publication de plusieurs indicateurs économiques.

Le conseiller économique de la Maison blanche, Kevin Hassett, s'est cependant voulu rassurant en laissant entendre que le shutdown pourrait prendre fin cette semaine.

Côté valeurs, les géants technologiques ont été recherchés, Apple AAPL.O (+3,94%) signant un record en séance, tandis que Alphabet GOOGL.O , Meta META.O et Netflix NFLX.O ont gagné entre 1,25 % et 3,25 %.

Plusieurs entreprises de premier rang doivent publier leurs résultats cette semaine, dont Tesla TSLA.O , IBM IBM.N , Netflix NFLX.O , Procter & Gamble PG.N ou Coca-Cola KO.N .

