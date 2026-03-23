Wall Street termine en nette hausse

* - Le Dow Jones .DJI gagne 1,38%

* - Le S&P 500 .SPX gagne 1,15%

* - Le Nasdaq .IXIC gagne 1,38%

La Bourse de New York a fini en nette hausse lundi, portée par l'espoir d'une désescalade au Moyen-Orient après des déclarations de Donald Trump laissant penser qu'un accord pourrait être conclu avec l'Iran.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,38%, ou 631,00 points, à 46.208,47 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 74,52 points, soit 1,15%, à 6.581,00 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 299,15 points, soit 1,38%, à 21.946,76 points.

Avant les déclarations de Donald Trump, les contrats à terme sur les trois indices signalaient un net repli à Wall Street, dans le sillage de l'Asie et de l'Europe.

Le président américain avait lancé samedi soir un ultimatum qui donnait 48 heures aux autorités iraniennes pour rouvrir "pleinement et sans menaces" le détroit d'Ormuz, sous peine "d'anéantir" les centrales électriques iraniennes.

Face à cette menace, l'Iran avait prévenu qu'il attaquerait les centrales électriques israéliennes et celles qui alimentent les bases américaines dans le Golfe.

Dans ce contexte d'escalade, le report des frappes et l'annonce de discussions avec Téhéran par Donald Trump a donc suscité un soulagement certain, même si la prudence reste de mise compte tenu des démentis venant de Téhéran.

"On ne sait plus qui croire, mais il semble que Trump tente d'entamer des discussions avec un responsable iranien pour résoudre le conflit (...) Ça a fait souffler un vent d'optimisme aujourd'hui, même si le marché reste en dessous de ses plus hauts niveaux en raison des démentis iraniens", a commenté Tim Ghriskey, stratégiste de portefeuille senior chez Ingalls & Snyder à New York.

Côté valeurs, le reflux des prix du pétrole a profité aux compagnies aériennes, plongées en pleines turbulences depuis le début de la guerre au Moyen-Orient. Le secteur bancaire a aussi été recherché.

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NYSE Nasdaq

Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O

25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O

Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O

Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O

Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1

Statistiques du marché...................... US/STATS1

Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR

Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1

Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY

Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX

Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR

Valeurs ex-dividende........................... XDIV

Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Rédigé par Sinéad Carew, version française Tangi Salaün)