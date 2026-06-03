 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine en légère hausse, portée par la tech
information fournie par Reuters 03/06/2026 à 07:23

L'enseigne Wall Street est suspendue à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE), mardi, à la suite de la vente massive de lundi à New York

L'enseigne Wall Street est suspendue à l'extérieur du bâtiment de la Bourse de New York (NYSE), mardi, à la suite de la vente massive de lundi à New York

par Stephen Culp et Medha Singh

La Bourse de New ‌York a fini en légère hausse mardi, alors que l'appétit pour le risque alimenté par l'intelligence artificielle a ​contrebalancé les tensions liées aux négociations visant à mettre fin au conflit entre les Etats-Unis et l'Iran.

L'indice Dow Jones a gagné 0,45%, ou 228,91 points, à 51.307,79 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 9,82 points, soit ​0,13% à 7.609,78 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 7,09 points, soit 0,03% à 27.093,901 points.

Les gains enregistrés par les onze principaux ​secteurs du S&P 500 lui ont permis, ainsi qu'au Dow ⁠Jones, de rester dans le vert, tandis que le Nasdaq a terminé la session sans grand changement.

Les ‌petites capitalisations ont été les principales bénéficiaires de l'enthousiasme pour les valeurs liées à l'IA.

"À première vue, le marché semble plutôt calme, mais il se passe beaucoup de choses en ​coulisses, et c'est ce qui caractérise ‌en grande partie cette année", a déclaré Mike Dickson, responsable de la gestion de ⁠portefeuille chez Horizon Investments. "On observe une dispersion considérable dans l'ensemble de l'écosystème des infrastructures d'IA."

"Les marchés pourraient connaître l'un de ces rallyes effrénés, où la dynamique continue de l'emporter", a-t-il ajouté. "Je ne serais pas du tout surpris de ⁠voir les cours nettement ‌plus élevés d'ici la fin de l'été."

Par ailleurs, la guerre en Iran a fait flamber ⁠les prix du pétrole, ce qui a ravivé les craintes d'inflation et renforcé la probabilité de voir la ‌Réserve fédérale américaine (Fed) relever ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année.

La publication de l'enquête "Jolts" (Job Openings ⁠and Labor Turnover Survey) du département du Travail a montré que le nombre d'offres ⁠d'emploi aux États-Unis a ‌progressé plus fortement que prévu en avril.

Les investisseurs attendent désormais le rapport sur l'emploi prévu vendredi.

Aux valeurs, Hewlett Packard ​Enterprise a bondi après avoir annoncé lundi une importante révision ‌à la hausse de ses prévisions en raison de la demande des centres de données.

Alphabet perdu du terrain après avoir annoncé son intention ​de lever 80 milliards de dollars afin de financer le développement de son infrastructure d'IA.

Marvell Technology a progressé après que le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a présenté le fabricant de puces comme la prochaine ⁠entreprise à atteindre le cap des 1.000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Nvidia y a investi deux milliards de dollars en mars.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Avec Twesha Dikshit ​à Bangalore; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le logo de la compagnie aérienne Air France à l'aéroport de Paris Charles de Gaulle
    Air France-KLM dit être en mesure de transporter tous ses clients cet été
    information fournie par Reuters 03.06.2026 07:39 

    ‌Air France, KLM et ​Transavia, compagnies d'Air France-KLM, seront en mesure de transporter ​tous leurs clients cet été, ​a déclaré mercredi ⁠le transporteur franco-néerlandais, qui ‌dit préparer "activement" la période estivale, dans un ​contexte ‌de hausse des ... Lire la suite

  • La campagne "Made in Mexico" vise à contrebalancer les menaces de tarifs douaniers de Trump
    Les USA envisagent des droits de douane de 10% contre des dizaines de pays, citent du travail forcé
    information fournie par Reuters 03.06.2026 07:37 

    L'administration du président américain Donald Trump envisage d'imposer ‌des droits de douane supplémentaires de 10% ou 12,5% sur les importations en provenance de 60 économies ​auxquelles elle reproche de ne pas lutter efficacement contre le commerce de biens ... Lire la suite

  • DASSAULT SYSTEMES SA : L'indécision domine
    DASSAULT SYSTEMES SA : L'indécision domine
    information fournie par TEC 03.06.2026 07:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 03.06.2026 06:00 

    * INDITEX ITX.MC publiera ses résultats financiers avant l'ouverture des marchés. * AIR FRANCE-KLM AIRF.PA tient ce mercredi son assemblée générale. * RENAULT RENA.PA a annoncé mardi avoir émis avec succès des obligations pour 750 millions d'euros, venant à échéance ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
97,5 +1,63%
ABIVAX
63,1 -43,56%
CAC 40
8 209,09 +0,77%
Or
4 457,86 -0,68%
EUR/USD SPOT
1,16199 -0,09%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank