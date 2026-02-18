Wall Street termine en hausse, Warner Bros en vedette

(AOF) - Wall Street a terminé en légère hausse au terme d’une séance particulièrement calme sur le front des indicateurs économiques. Les investisseurs se tourneront vendredi vers la publication de l’indice d’inflation PCE de décembre, ainsi que vers de nouvelles statistiques sur la croissance américaine. Dans les valeurs, Warner Bros a progressé de plus de 2% après l’ouverture de discussions avec Paramount, qui le courtise depuis décembre, tout en réaffirmant sa préférence pour l’offre de Netflix. Le Dow Jones a gagné 0,07% à 49 533 points et le Nasdaq a avancé de 0,10% à 22 578 points.

Warner Bros.Discovery (WBD) s'est adjuge 2,72% à 28,725 dollars sur la place new-yorkaise. Le géant du divertissement américain entretient le suspense alors qu'il a ouvert ce mardi une période de sept jours de discussions avec son concurrent Paramount (+4,94% à 10,83 USD), qui le sollicite depuis décembre, tout en poursuivant les démarches en vue de son rapprochement avec le géant du streaming Netflix (+0,21% à 77,03 USD).

Les chiffres économiques du jour

L'activité manufacturière dans la région de New York a moins reculé que prévu en février, selon l'enquête mensuelle de la Fed. L'indice "Empire State" est tombé à 7,1 après 7,7 en janvier. Les analystes ciblaient un consensus de 7.

L'indice NAHB du marché immobilier s'établit à 36 en février, contre 38 attendu. Il avait atteint 37 en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Mastercard

Mastercard annonce un partenariat stratégique avec Cloudflare visant à "développer des outils pour aider les petites entreprises, les infrastructures critiques et les administrations à se protéger des menaces cybernétiques les plus urgentes d'aujourd'hui sans freiner l'innovation".

Snap

Snap a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle fonctionnalité baptisée Creator Subscriptions, visant à permettre aux créateurs de contenus de monétiser leur audience via des abonnements mensuels payants. Cette initiative, en test à partir de lundi avec un groupe restreint de créateurs, s'inscrit dans la stratégie du groupe de diversification des revenus, alors que la croissance des utilisateurs ralentit et que la dépendance à la publicité reste forte. Les utilisateurs de Snapchat pourront accéder à des contenus exclusifs en s'abonnant, comme des Stories privées ou des messages personnalisés.