 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Wall Street termine en hausse, Warner Bros en vedette
information fournie par AOF 18/02/2026 à 08:20

(AOF) - Wall Street a terminé en légère hausse au terme d’une séance particulièrement calme sur le front des indicateurs économiques. Les investisseurs se tourneront vendredi vers la publication de l’indice d’inflation PCE de décembre, ainsi que vers de nouvelles statistiques sur la croissance américaine. Dans les valeurs, Warner Bros a progressé de plus de 2% après l’ouverture de discussions avec Paramount, qui le courtise depuis décembre, tout en réaffirmant sa préférence pour l’offre de Netflix. Le Dow Jones a gagné 0,07% à 49 533 points et le Nasdaq a avancé de 0,10% à 22 578 points.

Warner Bros.Discovery (WBD) s'est adjuge 2,72% à 28,725 dollars sur la place new-yorkaise. Le géant du divertissement américain entretient le suspense alors qu'il a ouvert ce mardi une période de sept jours de discussions avec son concurrent Paramount (+4,94% à 10,83 USD), qui le sollicite depuis décembre, tout en poursuivant les démarches en vue de son rapprochement avec le géant du streaming Netflix (+0,21% à 77,03 USD).

Les chiffres économiques du jour

L'activité manufacturière dans la région de New York a moins reculé que prévu en février, selon l'enquête mensuelle de la Fed. L'indice "Empire State" est tombé à 7,1 après 7,7 en janvier. Les analystes ciblaient un consensus de 7.

L'indice NAHB du marché immobilier s'établit à 36 en février, contre 38 attendu. Il avait atteint 37 en janvier.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Mastercard

Mastercard annonce un partenariat stratégique avec Cloudflare visant à "développer des outils pour aider les petites entreprises, les infrastructures critiques et les administrations à se protéger des menaces cybernétiques les plus urgentes d'aujourd'hui sans freiner l'innovation".

Snap

Snap a annoncé mardi le lancement d'une nouvelle fonctionnalité baptisée Creator Subscriptions, visant à permettre aux créateurs de contenus de monétiser leur audience via des abonnements mensuels payants. Cette initiative, en test à partir de lundi avec un groupe restreint de créateurs, s'inscrit dans la stratégie du groupe de diversification des revenus, alors que la croissance des utilisateurs ralentit et que la dépendance à la publicité reste forte. Les utilisateurs de Snapchat pourront accéder à des contenus exclusifs en s'abonnant, comme des Stories privées ou des messages personnalisés.

Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Naturgy: bénéfice record de 2 mds EUR en 2025, sur un marché de l'énergie "difficile"
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:46 

    Le géant énergétique espagnol Naturgy a annoncé mercredi avoir dégagé plus de deux milliards d'euros de bénéfice en 2025, un record, malgré un marché rendu "difficile" par la baisse des prix de l'énergie, des conditions qui devraient peser sur ses résultats en ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    Glencore renoue avec les bénéfices en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:45 

    Le géant suisse du négoce des matières premières Glencore a renoué avec les bénéfices en 2025, dégageant un bénéfice net de 363 millions de dollars (306 millions d'euros), contre une perte de 1,6 milliard de dollars l'année précédente. "2025 a été une année de ... Lire la suite

  • Marc Puig à Barcelone, en Espagne, le 3 mai 2024. ( AFP / JOSEP LAGO )
    Puig : bénéfice de près de 600 millions d'euros en 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 18.02.2026 09:43 

    Le groupe espagnol de luxe et cosmétiques Puig, propriétaire des marques Paco Rabanne et Jean-Paul Gaultier, a dégagé en 2025 un bénéfice net ajusté de près de 600 millions d'euros, tiré notamment par les ventes de ses produits de maquillage et de soin de la peau. ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe dans le vert, optimisme sur la géopolitique et les résultats
    information fournie par Reuters 18.02.2026 09:38 

    Les principales Bourses européennes sont orientées légèrement dans le vert ‌mercredi avec les résultats des entreprises et sur fond d'optimisme dans les discussions sur le nucléaire iranien en attendant des indicateurs clés aux Etats-Unis ​en fin de semaine après ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank