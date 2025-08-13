 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Wall Street termine en hausse, S&P et Nasdaq au plus haut
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 22:20

*

Le Dow Jones gagne/cède {.DJI;PCTCHNG}%, le S&P-500 {.SPX;PCTCHNG:2}% et le Nasdaq {.IXIC;PCTCHNG:2}%

Les indices de référence S&P 500 et Nasdaq ont terminé à des niveaux records pour la deuxième journée consécutive mercredi, portés par l'espoir que la Réserve fédérale approche d'un cycle d'assouplissement monétaire.

Le marché a toutefois montré des signes de faiblesse dans certaines valeurs technologiques, après les fortes hausses enregistrées la veille.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,04%, ou 463,66 points, à 44.922,27 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 20,82 points, soit 0,32% à 6.466,58 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 31,24 points, soit 0,14% à 21.713,14 points.

Des indicateurs suggérant que les tarifs douaniers américains sur les importations ne se sont pas entièrement répercutés sur les prix à la consommation ont rassuré les investisseurs, qui cherchent à évaluer l'impact des incertitudes commerciales sur l'économie.

Plusieurs grandes valeurs technologiques, dont Nvidia

NVDA.O , Alphabet GOOGL.O et Microsoft MSFT.O , membres du groupe surnommé "Magnificent Seven", ont terminé en baisse, les investisseurs étant en quête de nouveaux moteurs de croissance.

Apple AAPL.O a progressé après que Bloomberg News a rapporté que l'entreprise envisageait de se développer dans les robots dotés d'intelligence artificielle, la sécurité domestique et les écrans intelligents.

L'indice Russell 2000 .RUT , qui suit les entreprises à petite capitalisation sensibles aux taux d'intérêt, a poursuivi sa hausse pour atteindre un sommet de six mois.

Les traders anticipent désormais pleinement une baisse de taux de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME. La banque centrale avait abaissé les taux pour la dernière fois en décembre.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré mercredi qu'une baisse plus agressive de 50 points de base était envisageable, compte tenu des récents chiffres faibles de l'emploi.

Les investisseurs se tournent également vers d'autres secteurs après le rallye mené par les valeurs technologiques, qui a poussé les valorisations du S&P 500 au-dessus de leurs moyennes historiques.

Les valeurs de la santé .SPXHC , en recul depuis le début de l'année, ont mené les gains parmi les 11 secteurs du S&P 500.

Le président de la Réserve fédérale de Chicago Austan Goolsbee a indiqué mercredi que la banque centrale américaine cherchait à déterminer si les tarifs douaniers allaient provoquer une hausse temporaire ou durable de l'inflation, ce qui influencera sa décision sur le calendrier d'une baisse des taux.

(version française Nicolas Delame)

Valeurs associées

ALPHABET-A
201,9600 USD NASDAQ -0,68%
APPLE
233,3300 USD NASDAQ +1,60%
COREWEAVE
117,7600 USD NASDAQ -20,83%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 922,27 Pts Index Ex +1,04%
MICROSOFT
520,5800 USD NASDAQ -1,64%
NASDAQ Composite
21 713,14 Pts Index Ex +0,14%
NVIDIA
181,5900 USD NASDAQ -0,86%
S&P 500 INDEX
6 466,58 Pts CBOE +0,32%
