Wall Street termine en hausse portée par l'IA

par Noel Randewich et Utkarsh Hathi

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée par l'espoir d'un possible accord de paix entre les Etats-Unis et l'Iran, alors que les résultats d'Advanced Micro Devices ont porté les titres chez les fabricants de microprocesseurs et autres entreprises du secteur de l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 1,24%, ou 612,34 points, à 49.910,59 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 105,90 points, soit 1,46% à 7.365,12 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 512,82 points, soit 2,03% à 25.838,943 points.

Les marchés étaient en hausse tandis que les prix du pétrole ont baissé après que l'Iran a indiqué examiner une proposition de paix américaine à même de mettre un terme au conflit tout en repoussant aux calendes grecques les sujets qui sont les principaux points d'achoppement entre les deux parties, à savoir la suspension du programme nucléaire iranien et la réouverture du détroit d'Ormuz.

Le marché pétrolier est tombé à un creux de deux semaines avec l'espoir d'un déblocage de la navigation dans le détroit d'Ormuz après des informations faisant état d'un possible accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à leur conflit.

Le Brent a chuté de 8% à 101 dollars le baril.

L'appétit pour le risque à Wall Street, observé depuis mardi, a propulsé le S&P 500 et le Nasdaq Composite à des niveaux records et cela ne semble guère en passe de s'estomper, l'évolution de la géopolitique, des indicateurs macroéconomiques et des résultats de sociétés accentuant la tendance positive.

Parallèlement, les investissements autour de l'IA favorisent la hausse des actions, tandis que sur le plan macroéconomique, la crainte d'une dégradation de la conjoncture s'éloigne, l'enquête ADP sur l'emploi ayant montré que le secteur privé américain avait créé 109.000 postes en avril, contre 99.000 prévus. Le marché attend désormais le rapport officiel mensuel sur l'emploi prévu vendredi.

"L'économie tourne à plein régime. Il n'y a aucun signe réel laissant présager un ralentissement, même lointain. Dans ce contexte, il faut donc investir en bourse", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez Globalt Investments.

Aux valeurs, Advanced Micro Devices (AMD) AMD.O a bondi de près de 19% après avoir dit anticiper un chiffre d'affaires pour le trimestre en cours supérieur aux attentes, soutenu par une forte demande pour ses puces destinées aux centres de données sur fond d'accélération des dépenses en infrastructures dédiées à l'IA.

Dans son sillage, Intel INTC.O a pris 4,5%, tandis que l'indice des semi-conducteurs .SOX a progressé de 4,5%.

Hut 8 HUT.O , ex-mineur en cryptoactifs devenu fournisseur d'infrastructures d'IA, a bondi de 35. La société a signé un bail de 15 ans d'une valeur de 9,8 milliards de dollars pour son campus de centres de données Beacon Point au Texas, alors que la demande en infrastructures destinées à l'entraînement et à l'exploitation de modèles d'IA augmente.

Walt Disney DIS.N a gagné 7,5% après avoir dépassé les attentes sur son bénéfice au deuxième trimestre, porté par la hausse des revenus issus du "streaming" et des parcs à thème, alors que le nouveau directeur général, Josh D'Amaro, a réaffirmé s'attendre à une accélération de la croissance au cours du second semestre.

Uver UBER.N a dit anticiper un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieur aux estimations, grâce à une forte demande pour ses services de VTC et de livraison, même si le conflit au Moyen-Orient a pesé sur sa croissance. L'action grimpe de 8,5%.

VALEURS

Les plus gros mouvements de valeurs US.

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NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché...... .AD.N ..... .AD.O 25 plus forts volumes............. .AV.N ..... .AV.O Plus fortes hausses en %.......... .PG.N ..... .PG.O Plus fortes baisses en %.......... .PL.N ..... .PL.O Guide des indices boursiers américains.... US/INDICES1 Statistiques du marché...................... US/STATS1 Emprunt de référence à 10 ans .............. US10YT=RR Guide des indices sectoriels américains... US/SECTOR1 Guide des marchés actions américains...... US/EQUITY Indices Dow Jones.......................... 0#.DJINDEX Indices S&P................. 0#.GSPINDEX 0#.GSPMAJOR Valeurs ex-dividende........................... XDIV Prévisions pour le Dow Jones et le S&P .. STXUS

(Reportage par Zhifan Liu)