Wall Street termine en hausse porté par l'IPO d'Anthropic

Un panneau indiquant « Wall Street » est visible devant la Bourse de New York (NYSE), à New York.

La Bourse de New York a fini ‌en hausse lundi, la perspective d'introduction en Bourse (IPO) d'Anthropic redonnant confiance aux investisseurs dans les ​valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA).

L'indice Dow Jones a gagné 0,28%, ou 146,42 points, à 52.361,58 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 53,09 points, soit 0,70% à 7.676,77 points. Le Nasdaq Composite ​a avancé de son côté de 214,04 points, soit 0,83% à 26.169,381 points.

L'intelligence artificielle (IA) s'annonce une nouvelle fois sous les ​feux de la rampe de la saison des ⁠résultats, alors qu'Anthropic a dévoilé lundi son prospectus d'introduction en Bourse et exposé ses ‌ambitions de développer des systèmes d'IA capables de transformer l'économie mondiale.

En plus de la saison des résultats, les investisseurs se préparent également à la réunion ​de la Fed et aux ‌élections de mi-mandat du 3 novembre.

La décision de la Réserve fédérale ⁠américaine (Fed) sur les taux d'intérêt est attendue mercredi, bien qu'un statu quo soit largement anticipé après la hausse de septembre.

Les investisseurs considèrent toutefois qu'une hausse en décembre reste possible, ainsi qu'au moins ⁠deux hausses de ‌25 points de base d'ici mi-2027, selon les données de LSEG.

Les cours pétroliers ⁠reculent lundi au gré de pourparlers de médiation à Téhéran, ce qui contribue à rassurer ‌les investisseurs alors que près d'un tiers des entreprises du S&P 500 doivent ⁠publier leurs résultats cette semaine, dont les géants de l'IA Alphabet, ⁠Microsoft et Amazon.com.

Aux valeurs, ‌META a fini en baisse de 1,9% après avoir annoncé son intention de lever jusqu'à 95 ​milliards de dollars (84,86 milliards d'euros) de capitaux propres ‌afin de financer son expansion dans le domaine de l'IA, notamment en matière de centres de données, de puissance ​de calcul dans le cloud et d'autres infrastructures.

Tesla a bondi de 5,2 % pour clôturer à son plus haut niveau depuis plus de trois mois, après que Barclays a relevé ⁠sa recommandation sur le titre, passant de "neutre" à "surpondérer".

(Reportage par Zhifan Liu)