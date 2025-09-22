Wall Street termine en hausse, nouveau record pour le Nasdaq

*

Le Dow Jones gagne 0,14%, le S&P-500 0,44% et le Nasdaq 0,70%

La Bourse de New York a fini en hausse lundi, avec à la clé un nouveau record en clôture pour le Nasdaq, porté notamment par Nvidia après l'annonce d'un investissement de 100 milliards de dollars dans OpenAI.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,14%, ou 66,27 points, à 46.381,54 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 29,39 points, soit 0,44%, à 6.693,75 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 157,50 points, soit 0,70%, à 22.788,976 points.

Les indices new-yorkais ont conservé leur élan positif à l'entame d'une semaine qui s'annonce à nouveau chargée sur le front de la politique monétaire, plusieurs responsables de la banque centrale américaine devant s'exprimer dans les prochains jours, notamment le nouveau gouverneur Stephen Miran lundi et le président Jerome Powell mardi, après la baisse de 25 points de base des taux décidée la semaine dernière.

Cette première réduction des coûts d'emprunt de l'année et l'espoir de nouvelles baisses lors des prochaines réunions de la Fed ont contribué au récent rebond de Wall Street, tout comme le regain d'enthousiasme pour les valeurs liées à l'intelligence artificielle.

L'élan du secteur technologique a permis à Wall Street de signer de nouveaux records malgré la décision annoncée ce week-end par l'administration Trump de demander aux entreprises du secteur de payer 100.000 dollars par an pour obtenir un visa H1-B, très utilisés pour faire venir aux États-Unis des employés qualifiés.

Côté valeurs, Nvidia NVDA.O a bondi de 3,9é% après que le fabricant de puces a annoncé qu'il prévoit d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars (93,5 milliards d'euros) dans la startup d'intelligence artificielle OpenAI dans le cadre d'un accord entre les deux entreprises.

Apple AAPL.O s'est envolé de 4,31% après une révision à la hausse de l'objectif de prix par Wedbush, justifiée par les signes de forte demande pour l'iPhone 17.

(Rédigé par Caroline Valetkevitch, version française Tangi Salaün)