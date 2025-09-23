Hong Kong se prépare à une "menace grave" à l'approche du super typhon Ragasa

Un supermarché de la ville chinoise de Shenzhen, voisine de Hong Kong, aux rayons dévalisés par les cients à l'approche du typhon Ragasa, le 22 septembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

Les autorités de Hong Kong se préparent dans l'urgence à l'arrivée du super typhon Ragasa mardi, les autorités mettant en garde contre une "menace grave" comparable à certaines des tempêtes les plus destructrices de l'histoire récente de la ville.

Selon le service météorologique de Hong Kong, Ragasa générait des vents d'une vitesse maximale soutenue de 220 km/h en son centre alors qu'il traversait la mer de Chine méridionale tôt mardi matin, après avoir déjà frappé certaines régions des Philippines.

Le centre financier se préparait à des perturbations et des dégâts importants, tandis que Shenzhen, le pôle technologique chinois voisin, a ordonné l'évacuation de 400.000 personnes.

"Ragasa représentera une menace grave pour Hong Kong, qui pourrait atteindre les niveaux de Hato en 2017 et de Mangkhut en 2018", a prévenu lundi Eric Chan, le numéro deux de Hong Kong, en référence aux deux super typhons qui ont chacun causé des centaines de millions de dollars de dégâts matériels.

L'aéroport de Hong Kong restera ouvert, mais il y aura "d'importantes perturbations dans les opérations aériennes" à partir de 18H00 (10H00 GMT) mardi jusqu'au lendemain, a déclaré l'autorité aéroportuaire.

Plus de 500 vols de la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific devraient être annulés.

L'Observatoire météorologique de Hong Kong a déclaré qu'il émettrait son troisième niveau d'alerte au typhon le plus élevé ("T8") mardi à 14H20 (06H20 GMT , heure à laquelle les commerces fermeront et la plupart des transports seront interrompus.

- "De meilleures précautions" -

Les habitants se sont précipités pour faire des provisions avant l'arrivée de Ragasa, vidant les rayons des supermarchés de leurs produits frais, légumes et pains.

Des habitants de Shenzhen, ville du sud de la Chine voisine de Hong Kong, font des provisions dans un supermarché à l'approche du typhon Ragasa, le 22 septembre 2025 ( AFP / Adek BERRY )

"Il y a forcément de quoi s'inquiéter", souffle Zhu Yifan, un étudiant chinois de 22 ans qui fait ses courses au supermarché.

Zoe Chan, âgée d'une cinquantaine d'années, a empilé des sacs de sable devant sa boutique de vêtements dans le quartier de Wanchai, affirmant qu'elle s'attendait à ce que son commerce soit "ruiné" par les dégâts causés par l'eau.

"Le plus important est de prendre de meilleures précautions, afin que je puisse être plus tranquille", a souligné Mme Chan auprès de l'AFP.

Les cours seront suspendus dans les écoles mardi et mercredi.

La bourse de Hong Kong a modifié ses règles cette année afin de maintenir les marchés ouverts pendant les typhons, son opérateur ayant déclaré à Bloomberg News qu'il "surveillait de près" la situation.

Les autorités ont demandé aux habitants des zones basses d'être vigilants face aux inondations, tout en ouvrant 46 refuges temporaires.

Ragasa, qui tire son nom du mot philippin signifiant "mouvement rapide", sera au plus près de Hong Kong et de Macao mercredi matin, selon les services météorologiques chinois.

- Rayons vides à Shenzhen -

Les rayons de viande fraîche et de légumes étaient presque vides lundi soir dans un supermarché du district de Bao'an à Shenzhen, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Dans la province de Cagayan, aux Philippines, pendant le passage du super typhon Ragasa, le 22 septembre 2025 ( AFP / John Dimain )

Les files d'attente aux caisses étaient longues dans ce magasin très fréquenté, où les gens se dépêchaient de faire leurs courses.

Un employé du supermarché a déclaré à l'AFP que le pain était déjà épuisé à midi, ajoutant : "Ce n'est pas comme ça normalement".

Les autorités ferroviaires de Canton ont annoncé qu'aucun train ne circulerait mercredi, a rapporté le South China Morning Post.

Selon les scientifiques, le changement climatique provoque des phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses partout dans le monde.

Les Philippines ont évacué plus de 10.000 personnes et fermé les écoles et les bureaux gouvernementaux dans tout le pays en réponse au super typhon.