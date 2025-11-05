Wall Street profite de données économiques meilleures qu'attendu

Un opérateur à la Bourse de New York le 30 octobre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en hausse mercredi, portée par l'image d'une économie américaine en meilleure santé qu'escompté après la publication de nouveaux indicateurs par des organismes privés.

Après une ouverture sans dynamisme, le Dow Jones a finalement pris 0,48%, l'indice Nasdaq 0,65% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 0,37%.

