Wall Street termine en hausse, les données sur l'inflation rassurent

par Abigail Summerville et Johann M Cherian

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, les données plus faibles que ‍prévu sur l'inflation aux Etats-Unis ayant alimenté les attentes d'une poursuite de la baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,14%, ou 65,88 points, ‌à 47.951,85 points. Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 53,33 points, soit 0,79% à 6.774,76 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 313,04 points, ​soit 1,38% à 23.006,361 points.

Les données publiées jeudi par le département du Travail ⁠montrent que les prix à la consommation aux Etats-Unis ont augmenté de 2,7% sur un an en novembre, soit beaucoup moins qu'attendu. Les ⁠économistes interrogés par Reuters tablaient ‍sur une augmentation de 3,1%.

"Les données constructives sur l'inflation commence ⁠à atténuer la pression exercée sur les décideurs politiques, qui pourraient se sentir plus à l'aise pour réduire les taux l'année prochaine", a déclaré Bill Merz, , responsable de la ​recherche sur les marchés financiers chez U.S. Bank Wealth Management.

"Nous voulons voir la suite le mois prochain pour nous assurer que le 'shutdown' n'a pas causé trop de perturbations", a-t-il ⁠ajouté, faisant référence à la fermeture, 43 jours durant, des administrations fédérales ​ayant empêché la collecte des données en octobre et entraîné l'annulation ​de leurs publication.

Aux ​valeurs Lululemon a progressé après des informations selon lesquelles l'investisseur activiste Elliott Management s'est constitué ​une participation de plus d'un milliard de ⁠dollars dans le distributeur de vêtements.

Micron Technology a bondi après avoir dévoilé une prévision de bénéfice par action ajusté pour son deuxième trimestre presque deux fois supérieure aux attentes des analystes.

Oracle a avancé après avoir reculé mercredi, affecté par l'incertitude entourant ses projets de financement d'un ‌centre de données dans le Michigan.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Avec Shashwat ‌Chauhan; version française Camille Raynaud)