Wall Street termine en hausse, espère une trêve entre Washington et Téhéran

Un opérateur à la Bourse de New York, le 18 mars 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, malgré des tensions géopolitiques persistantes et une nouvelle hausse des prix du pétrole, les opérateurs évaluant les chances d'un cessez-le-feu entre l'Iran et les Etats-Unis.

Le Dow Jones a finalement progressé de 0,36%, l'indice Nasdaq de 0,54% et l'indice élargi S&P 500 de 0,44%.

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