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Wall Street termine en hausse avec Microsoft et l'IA
information fournie par Reuters 25/09/2026 à 22:15
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* Le Dow Jones gagne 0,93%, le S&P-500 0,51% et le Nasdaq 0,48%

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi grâce à Microsoft et d'autres valeurs technologiques liées à l'IA.

Le niveau élevé des cours du brut et des rendements du Trésor américain continue cependant d'inciter les investisseurs à la vigilance au terme d'une semaine en dents de scie.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,93%, ou 478,64 points, à 51.828,62 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 39,28 points, soit 0,51% à 7.743,41 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 129,34 points, soit 0,48% à 27.068,716 points.

Sur la semaine, le S&P 500 a progressé de 1,22%, le Nasdaq de 2,06% et le Dow Jones de 0,28%, selon les données provisoires de fin de séance.

L'un des titres phares de la séance, Microsoft a dévoilé de nouvelles fonctionnalités de son application Copilot, notamment un outil de programmation et un agent IA disponible en permanence. Le groupe a gagné 3,7%.

L'action Akamai Technologies AKAM.O a gagné plus de 3% après la conclusion d'un accord de 11,6 milliards de dollars (10,17 milliards d'euros) dans le domaine du cloud avec Anthropic, acteur majeur de l'IA. L'accord prévoit l'émission d'un bon de souscription qui pourrait permettre à Anthropic de détenir jusqu'à 5% du capital d'Akamai.

"C'est un signe positif dans la mesure où les investissements se poursuivent et où des accords continuent d'être conclus", a commenté Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille chez Globalt Investments à Atlanta.

Le fabricant de puces Qualcomm QCOM.O a gagné 4 % et Dell

DELL.N a progressé de 5%.

Meta Platforms META.O a en revanche reculé de 3,3%, sans doute sur des prises de bénéfice. Le géant des réseaux sociaux avait bondi d'environ 13% cette semaine, porté par l'accueil favorable réservé à son agent d'IA Muse.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

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AKAMAI TECHNOLOG
113,9400 USD NASDAQ +3,20%
DELL TECHNOLOGIES
562,950 USD NYSE +5,01%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
51 828,62 Pts Index Ex +0,93%
META PLATFORMS
751,6600 USD NASDAQ -3,33%
NASDAQ Composite
27 068,72 Pts Index Ex +0,48%
QUALCOMM
201,9700 USD NASDAQ +3,97%
S&P 500 INDEX
7 743,41 Pts CBOE +0,51%
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