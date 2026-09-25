Grèce: 6 disparus après l'effondrement d'un immeuble dans le centre d'Athènes

Des secouristes sur le ite d'un immeuble partiellement effondré après une explosion dans le quartier de Plaka, à Athènes, le 25 septembre 2026 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

Six personnes, dont quatre touristes, sont portées disparues vendredi après l'effondrement d'un immeuble dans le centre historique d'Athènes, une catastrophe causée par une apparente fuite de gaz, selon le maire de la capitale grecque.

L'édile d'Athènes, Haris Doukas, a évoqué la probabilité d'une "explosion provoquée par (...) une très importante fuite" de gaz qui a ensuite entraîné l'effondrement du petit immeuble de deux étages vers 07h30 (04h30 GMT) vendredi matin.

D'après la police, le nombre de personnes recherchées est passé de cinq à six dans la soirée.

Selon la chaîne de télévision publique ERT, les personnes disparues sont un Britannique et une Grecque, un couple âgé qui vivait au deuxième étage. Au premier étage, quatre touristes américains séjournaient dans un logement loué pour de courtes durées.

"Les opérations se poursuivent, toutes les machines sont ici, les recherches se poursuivront toute la nuit", a assuré le maire Haris Doukas, qui s'est rendu sur place.

"Ce sont des heures difficiles. Nous nous arrêtons chaque fois que nécessaire pour faire silence, afin de voir si nous pouvons entendre un bruit" émis par d'éventuels survivants, a-t-il ajouté.

Le quartier historique de Plaka, où se trouve l'immeuble, est l'un des plus touristiques de la capitale grecque, situé en contrebas de l'Acropole, visitée par 4,5 millions de touristes en 2025.

"Une opération de recherche et de sauvetage (...) est en cours pour retrouver les personnes éventuellement piégées" sous les décombres, avait précisé plus tôt une porte parole des pompiers à l'AFP.

Pelleteuses

Trente pompiers sont engagés sur place avec six véhicules, dont deux véhicules spécialisés de secours, ainsi que trois chiens de recherche et de sauvetage, selon l'agence de presse grecque ANA.

Des pelleteuses déblayent les décombres et des caméras thermiques ont été déployées sur les lieux par les secouristes, selon notamment des images de l'AFP.

"Les dégâts s’étendent à toute la rue ainsi qu’à la rue située à l'arrière (de l'immeuble)", a encore expliqué Haris Doukas. "Nous parlons d’une catastrophe incroyable".

Le maire a également indiqué que les deux immeubles mitoyens étaient dans un très mauvais état.

"Des inspections ont commencé pour déterminer s’ils peuvent rester debout ou s’ils doivent eux aussi être démolis", a-t-il précisé.

Plus tôt dans la matinée, deux femmes ont été secourues dans un immeuble voisin, puis hospitalisées.

Une autre personne a été légèrement blessée par des débris projetés lors de l'explosion, tandis que des bâtiments voisins et des véhicules stationnés à proximité ont été endommagés.

Le propriétaire de l'appartement au rez-de-chaussée, Mathaios Artavanis, interrogé par le journal Kathimerini, a expliqué qu'il avait tenté de communiquer avec "le couple de personnes âgées d'environ 70 ans depuis le matin" mais sans succès.

La famille de touristes qui devait quitter le logement loué et faire le check-out vers 11h du matin ne l'a pas fait, soulignent Kathimerini et le site News247 tout en précisant que le sac d'une femme logeant dans cet appartement avait été retrouvé dans les décombres.

Des équipes de secours sur le site d'un immeuble partiellement effondré après une explosion dans le quartier de Plaka, au centre d'Athènes, le 25 septembre 2026 en Grèce ( AFP / Aris MESSINIS )

Le service d'urbanisme de la mairie d'Athènes vérifie la stabilité des bâtiments voisins, selon le maire d'Athènes.

Le ministre de la Crise climatique et de la Protection civile, Evangelos Tournas, s'est également rendu sur place.

L'immeuble se trouve près de l'Arche d'Hadrien, l'un des principaux monuments de l'époque romaine de la capitale grecque, où la saison touristique continue de battre son plein.