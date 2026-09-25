Trump a bien montré à Xi le chantier de la future salle de bal de la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump parle lors du dîner de gala en l'honneur du président chinois Xi Jinping, le 24 septembre 2026 à la Maison Blanche, à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump a bien montré jeudi à Xi Jinping le chantier de la future salle de bal de la Maison Blanche, parfois présenté par le président américain comme un "complexe militaire" sophistiqué, a indiqué à l'AFP un responsable américain.

Le président américain a évoqué cette visite jeudi pendant un banquet donné en l'honneur de son homologue chinois.

"En guise de cadeau spécial en l'honneur du président Xi et de Madame Peng (Liyuan, son épouse, ndlr), je voudrais inviter chaque personne présente dans cette salle à aller faire une visite", a-t-il dit.

"Tout est éclairé et très beau. Ce sera fini dans un an, la nouvelle salle de bal dont vous avez entendu parler", a encore déclaré Donald Trump dans un petit discours devant les convives, assurant qu'ils seraient les premiers à y poser le pied.

Le chantier de construction de la salle de bal de l'aile est alors que le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping parcourent la pelouse sud de la Maison Blanche, le 24 septembre 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Récemment, le milliardaire de 80 ans, ancien promoteur immobilier, avait arrêté de parler seulement de "salle de bal" et préférait présenter le gigantesque bâtiment en construction à la Maison Blanche comme étant aussi un "complexe militaire" indispensable à la sécurité de la capitale, Washington, équipé de drones et de systèmes de défense.

Cet argumentaire était surtout destiné à contrer ses opposants, qui voient dans ce projet rien d'autre qu'une manifestation de vanité au financement opaque.

Portraits

La Cour suprême des Etats-Unis a récemment donné son feu vert aux travaux, qu'une organisation de défense du patrimoine tentait de faire interdire.

Selon le New York Post, un tapis rouge avait été déroulé jusqu'à une structure d'où les invités ont pu observer le chantier, censé s'achever avant la fin du second mandat de Donald Trump, en janvier 2029.

Pendant la visite de trois jours de Xi Jinping, le président américain, qui consacre beaucoup de temps et d'énergie à divers chantiers, lui a aussi montré certains projets de rénovation.

Le président américain Donald Trump marche et le président chinois Xi Jinping sur le nouvel héliport de la pelouse sud de la Maison Blanche, le 24 septembre 2026 à Washington ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Donald Trump a ainsi emmené son homologue sur une nouvelle plateforme d'hélicoptère massive, installée dans les jardins de la Maison Blanche.

Il lui a également montré une galerie de portraits de présidents américains dans des cadres dorés, entourés de décorations murales également dorées, en s'attardant sur l'un d'eux.

Dans cette galerie, où chaque image de président est accompagnée d'un commentaire tantôt élogieux, tantôt négatif, le président américain a remplacé le portrait de Joe Biden par la photographie d'une machine à signer.

Sur une vidéo de la Maison Blanche, on voit Xi Jinping s'esclaffer devant ce cliché, censé illustrer, selon le dirigeant républicain, l'incapacité de son prédécesseur démocrate à signer lui-même ses décisions.