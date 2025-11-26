Wall Street termine en hausse avec les anticipations sur les taux de la Fed

Le Dow Jones gagne 0,67%, le S&P-500 0,69% et le Nasdaq 0,82%

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, le rebond du secteur technologique et la probabilité croissante d'une baisse des taux d'intérêt en décembre par la Fed soutenant les marchés à la veille de la fête de Thanksgiving.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,67%, ou 314,67 points, à 47.427,12 points.

Le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a pris 46,73 points, soit 0,69% à 6.812,61 points.

Le Nasdaq Composite .IXIC a avancé de son côté de 189,10 points, soit 0,82% à 23.214,69 points.

Les trois principaux indices boursiers américains ont enregistré leur quatrième journée consécutive de hausse, les investisseurs ayant mis de côté leurs inquiétudes sur la surévaluation des valeurs technologique.

Ces craintes se sont estompées à la suite des résultats trimestriels optimistes et des prévisions encourageantes de Nvidia NVDA.O et ont été encore atténuées par la guidance pour le quatrième trimestre de Dell Technologies DELL.K , fabricant de serveurs d'intelligence artificielle (IA).

"Aujourd'hui et vendredi après-midi sont des journées assez calmes du point de vue des échanges, ce qui est assez courant pendant les périodes de vacances comme Thanksgiving, où les volumes sont réduits et les investisseurs particuliers un peu plus optimistes", a déclaré Chuck Carlson, directeur général de Horizon Investment Services à Hammond, dans l'Indiana.

"L'autre facteur est que, ces derniers jours, Wall Street a fortement réagi à l'idée que la Fed allait baisser ses taux en décembre", a-t-il ajouté. "Et je pense que c'est probablement le principal moteur du marché, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi ces derniers jours."

Selon un sondage réalisé par Reuters, les analystes s'attendent en moyenne à ce que le S&P 500 progresse de 12% d'ici la fin de l'année 2026, grâce à une économie robuste, à la vigueur continue du secteur technologique et à une politique accommodante de la Fed.

Le Livre beige de la Fed publié mercredi, qui résume les conditions de l'activité économique par district, semble avoir eu peu ou pas d'effet sur les anticipations de baisse des taux.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés financiers tablent actuellement à 85% sur une baisse de 25 points de base du taux directeur de la Fed à l'issue de sa réunion de politique monétaire de décembre.

Traditionnellement, la veille de Thanksgiving est le jour le plus chargé de l'année pour le secteur des transports et notamment les compagnies aériennes. L'indice sectoriel S&P 1500 Airlines .SPCOMAIR a ainsi largement surperformé le marché dans son ensemble.

Le trafic aérien est souvent considéré comme un baromètre de la santé des consommateurs, ce qui est de bon augure à l'approche de la saison des achats des fêtes, qui débute avec Thanksgiving et se poursuit avec le Black Friday et le Cyber Monday.

Cette période est cruciale pour les détaillants américains qui doivent convaincre les acheteurs tout en faisant face à des marges bénéficiaires réduites par les droits de douane et à une vague de licenciements dans les entreprises.

Malgré cela, les prévisions des magasins à bas prix tels que Walmart WMT.N et Target TGT.N sont mitigées alors que la Fédération américaine du commerce de détail prévoit que les ventes des fêtes de fin d'année dépasseront pour la première fois les 1.000 milliards de dollars (862,44 milliards d'euros).

Les données économiques ont montré que les commandes de biens d'équipement de base ont dépassé les prévisions en septembre, et bien que le rapport du département du Commerce soit obsolète en raison des retards liés au "shutdown", il suggère que les dépenses des entreprises sont plus robustes que ne le prévoyaient les économistes.

D'autre part, si les demandes initiales d'allocations chômage ont été inférieures aux prévisions, les demandes en cours restent sur une tendance à la hausse, ce qui corrobore les données récentes d'une enquête montrant que l'évaluation du marché du travail par les consommateurs se détériore.

Aux valeurs, Dell Technologies DELL.K a grimpé de 5,83% à la suite de résultats supérieurs aux attentes et à des prévisions optimistes.

Les prévisions de bénéfice annuel de Deere DE.N inférieures aux attentes et pénalisées par les effets des droits de douane, ont fait chuter le cours de l'action du fabricant de machines lourdes de 5,67%.

